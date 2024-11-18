ABD, Batı Şeria'da Toprak Gasplarına Yaptırım Uyguladı

ABD'den Batı Şeria'ya Yaptırımlar

ABD Dışişleri Bakanlığı ve Hazine Bakanlığı, işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarını gasbeden bazı İsrailli kişi ve kurumlar hakkında yaptırım kararı aldıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığının resmi internet sitesinde yer alan ifadelere göre, "ABD, Batı Şeria'da barış, güvenlik ve istikrarı baltalayanlara karşı harekete geçmeye devam ediyor."

Yaptırım Uygulanan Kuruluşlar ve Kişiler

Açıklamada, Eyal Hari Yehuda Company Ltd. ve yetkililerinin yanı sıra Hashomer Yosh şirketinin Başkan Yardımcısı ve kurucu ortağı Shabtai Koshlevsky, Zohar Sabah Çiftliği gibi Filistinlilerin mülklerini gasbeden kişi ve kurumların yaptırım listesine alındığı vurgulandı. Bu kişiler, bölgedeki Filistinli halkı korkutmak ve yerinden etmek gibi terörist faaliyetlerle bağlantılı olmakla suçlanıyor.

Hazine Bakanlığı Açıklaması

ABD Hazine Bakanlığı Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi (OFAC), Gush Emunim Central Cooperative Association Ltd. ve yan kuruluşu Binyanei Bar Amana Ltd.'nin İsrail aşırılıkçı yerleşim hareketinin önemli bir parçası olduğunu belirtti. Açıklamada, bu şirketlerin daha önce yaptırım uygulanan kişilerle bağlantılarının sürdüğü ifade edildi.

Hazine Bakan Yardımcısı Wally Adeyemo, yaptırımların amacını açıklarken, "ABD, müttefikleriyle birlikte, Batı Şeria ve daha geniş bölgenin istikrarını tehdit edenleri sorumlu tutmaya kararlıdır." dedi. Ayrıca, Amana şirketinin, yasa dışı yerleşimleri genişletmek için finansman sağlama ve altyapı oluşturma yoluyla destek sağladığı ifade edildi.

Yaptırımın Kapsamı

Açıklamada, yaptırım uygulanan kişilerin ABD'de bulunan tüm mülkleri ve çıkarlarının engellendiği, hatta bu kişiler tarafından kontrol edilen tüm kuruluşlara da yaptırım uygulanacağı belirtildi. Amerika'nın yanı sıra İngiltere ve Kanada'nın da Amana'ya yaptırım uyguladığı hatırlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.