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ABD BM Temsilcisi Greenfield'den İsrail'deki Ölüm Olayına Tepki

Linda Thomas Greenfield, Eygi'nin haksız yere öldürülmesiyle ilgili sitemde bulundu, hesap verilebilirlik çağrısı yaptı.

Yayın Tarihi: 11.09.2024 21:09
Güncelleme Tarihi: 11.09.2024 21:09
ABD BM Temsilcisi Greenfield'den İsrail'deki Ölüm Olayına Tepki

ABD'nin BM Temsilcisi'nden Tepki

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Türk-Amerikan vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin İsrail askerleri tarafından "sebepsiz ve haksız" şekilde öldürülmesine karşı çıkarak sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı.

Öldürülmenin Gereksizliği

Greenfield, yaptığı paylaşımda, "Amerikan vatandaşı Eygi sebepsiz ve haksız yere öldürüldü" diyerek, "Kimse protestoya katıldığı için hayatını kaybetmemeli" ifadelerine yer verdi.

Hesap Verilebilirlik Çağrısı

Greenfield, ABD Başkanı Joe Biden’ın bu tür olayların önlenmesi için "tam hesap verilebilirlik" talep ettiğini hatırlatarak, İsrail'e daha dikkatli olması gerektiğini vurguladı. "İsrail, bu tür olayların bir daha yaşanmaması için daha fazlasını yapmalı" dedi.

Olayın Ayrıntıları

26 yaşındaki Ayşenur Ezgi Eygi, 6 Eylül'de işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus kentine bağlı Beyta beldesinde düzenlenen işgal karşıtı gösteride, bir İsrail keskin nişancısı tarafından başından vurularak hayatını kaybetmişti.

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