ABD BM Temsilcisi Greenfield: Gazze'nin Kuzeyinde Vahim Durum

ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas Greenfield, Gazze'nin kuzey bölgesinde durumun "vahim ve felaket" olduğunu belirtti. Greenfield, bu açıklamayı BM Güvenlik Konseyi'nde Gazze'deki kıtlık ve gıda güvencesizliği konularının ele alındığı oturumda yaptı.

İnsani Yardım Kısıtlamaları

Greenfield, "Burada lafı dolandırmaya gerek yok, brifing verenlerden duyduğumuz gibi, Gazze'nin kuzeyinde durum vahim ve felaket." ifadeleriyle insani kriz hakkında endişelerini dile getirdi. BM İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı Joyce Msuya'nın bilgilerini doğrulayan Greenfield, "Akıl almaz sayıda Filistinli sivil, birçok kadın ve çocuk öldürüldü." dedi.

Yetersiz İhtiyaçlar

Greenfield, Gazze'deki neredeyse her sivilin yeterli yiyecek, ilaç, temiz içme suyu ve barınaktan yoksun olduğunu hatırlatarak, bu insanların "sonsuza kadar acı çekmeye terkedilemeyeceğini" vurguladı.

ABD'nin Rolü

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in benzer konudaki görüşlerine atıfta bulunan Greenfield, Gazze'de silahlı çatışmanın sona erdirilmesi, esirlerin evlerine dönmesi ve Gazze'de "yeni bir yönetim ile yeniden yapılanma için bir yol haritası" çizilmesi gerektiğini ifade etti.

Yardımların Ulaşıması İçin Müdahale

Greenfield, Gazze'nin kuzeyine yardımların ulaşması için ABD'nin İsrail'e müdahale ettiğini ve bunun ardından İsrail'in "bazı önemli adımlar" attığını belirtti. Ancak, Greenfield, "Yine de İsrail, eylemlerinin tam olarak uygulanmasını ve iyileştirmelerinin zaman içinde sürdürülmesini sağlamalıdır." dedi.

UNRWA'nın Hayati Önemi

ABD'nin BM Temsilcisi, BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNWRA)'nın Gazze'ye insani yardım ulaştırma konusundaki "hayati önemine" vurgu yaptı. Greenfield, "Ajans, Gazze'deki insani yardımın yaklaşık yüzde 80'ini kolaylaştırmaktadır. Şu anda vazgeçilmezdir ve bu nedenle İsrail'in UNWRA'yı hedef alan mevzuatın uygulanmasını durdurmasının acil önemini tekrarlıyoruz." dedi.

UNRWA ile İlgili Endişeler

Greenfield, UNWRA personelinin "küçük bir kısmının" 7 Ekim saldırısında yer aldığı ve Hamas'la bağlantılı olduğu yönündeki endişeleri de paylaştığını ifade etti. Söz konusu iddiaların gözden geçirilmesi konusunun BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e bir kez daha hatırlatıldığını belirterek, UNWRA hakkındaki soruşturmaların ihtiyaç sahibi Filistinli sivillerin faaliyetlerini engellemeyecek şekilde yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.