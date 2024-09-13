ABD BM Temsilcisi, İsrail'in BM'deki Rolüne Dikkat Çekti

ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Açıklamalarda Bulundu

Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Linda Thomas-Greenfield, BM'nin 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde binlerce Filistinlinin yaşamını yitirmesine neden olan İsrail ile ilgili olarak aşırı derecede yoğunlaştığını belirtti. Thomas-Greenfield, New York'ta yaptığı konuşmada, "BM'de İsrail'e adil olmayan biçimde odaklanılıyor ve bu sıkıntılı bir durum." ifadelerini kullandı.

BM Gündeminde İsrail'in Aşırı Temasları

Thomas-Greenfield, Elise Labott isimli gazetecinin, BM'de İsrail ile ilgili sorunlar olup olmadığı yönündeki sorusunu yanıtlayarak, "Bu konuda sıkça dile getiriyoruz. BM, İsrail'e gereğinden fazla mesai harcıyor" dedi.

Filistin Sorusu ve UCM Üzerine Değerlendirme

Filistin devletinin uluslararası tanınması hakkında bir soruya mırıldanarak yanıt veren Thomas-Greenfield, "Filistinlilerin mevcut durumda devlet olabilmek için yeterliliğe sahip olduğunu düşünmüyorum." diyerek Filistin kelimesini kullanmaktan kaçındı.

Uluslararası Ceza Mahkemesi ve Yakalama Kararı

Bir katılımcının, Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Kerim Han'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında çıkardığı yakalama kararı ile ilgili sorusuna, "Netanyahu'yu tutuklamayacağız çünkü UCM'nin İsrail üzerindeki yargı yetkisi hakkında şüphemiz var" açıklamasında bulundu. UCM'nin 20 Mayıs'ta Netanyahu ve Yoav Gallant hakkında başvurduğu yakalama kararı, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar dolayısıyla önerilmişti.