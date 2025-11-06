ABD, BMGK’ya Gazze İçin ‘Uluslararası İstikrar Gücü’ Tasarısını Türkiye’ye Sundu

Trump’ın 20 maddelik barış planını destekleyecek bir güç önerisi

ABD, Başkan Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planını desteklemeyi amaçlayan ve Gazze’de görev yapması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü (ISF)nün yetkilendirilmesini içeren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin temsilcilerine sundu.

ABD yönetimi, ateşkesi denetlemek ve Başkan Trump’ın barış planını desteklemek amacıyla Gazze’ye ISF konuşlandırma yetkisi için BM’den onay alma çabalarını sürdürüyor. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz, BMGK’nin seçilmiş üyeleri olan "E10" kapsamındaki Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali’den üst düzey temsilcilerle bir araya geldi.

Toplantıya ayrıca Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri de katıldı. Toplantıda, Trump’ın 20 maddelik barış planını desteklemeyi amaçlayan ve ISF’nin yetkilendirilmesini içeren BMGK tasarısı sunuldu.

ABD’nin BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve BAE’nin katılımının, söz konusu plana yönelik "bölgesel desteği" yansıttığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi: "Başkan Trump’ın cesur liderliği altında ABD, BM’de yine sonuç üretecek, sonu gelmez tartışmalar değil. Taraflar, onlarca yıllık kan dökülmesini nihayet sona erdirmek ve Başkan’ın Orta Doğu’da kalıcı barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için bu tarihi fırsatı değerlendirdi".

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz da toplantıya ilişkin sosyal medyada, "BM Güvenlik Konseyi’nin seçilmiş üyeleriyle Gazze’ye ilişkin kararı sunmak üzere bugün tarihi bir toplantı yapıldı. Mısır, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye bize katıldı, Gazze kararına ve Başkan Trump’ın cesur 20 maddelik Barış Planı’na güçlü destek" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tasarı, BMGK’dan Gazze’de ateşkesi denetlemek ve 20 maddelik barış planını desteklemek için Uluslararası Güvenlik Gücünün yetkilendirilmesini talep ediyor. Tasarının oylanacağı tarih ise henüz belirlenmedi.

