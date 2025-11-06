ABD, BMGK’ya Gazze İçin ‘Uluslararası İstikrar Gücü’ Tasarısını Türkiye’ye Sundu

ABD, Gazze’de ateşkesi denetleyecek ve Trump’ın 20 maddelik barış planını destekleyecek Uluslararası İstikrar Gücü yetkisi için BMGK tasarısını Türkiye’nin de olduğu ülkelere sundu.

Yayın Tarihi: 06.11.2025 14:18
Güncelleme Tarihi: 06.11.2025 14:18
ABD, BMGK’ya Gazze İçin ‘Uluslararası İstikrar Gücü’ Tasarısını Türkiye’ye Sundu

ABD, BMGK’ya Gazze İçin ‘Uluslararası İstikrar Gücü’ Tasarısını Türkiye’ye Sundu

Trump’ın 20 maddelik barış planını destekleyecek bir güç önerisi

ABD, Başkan Donald Trump’ın 20 maddelik Gazze barış planını desteklemeyi amaçlayan ve Gazze’de görev yapması öngörülen Uluslararası İstikrar Gücü (ISF)nün yetkilendirilmesini içeren Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK) tasarısını, aralarında Türkiye’nin de bulunduğu ülkelerin temsilcilerine sundu.

ABD yönetimi, ateşkesi denetlemek ve Başkan Trump’ın barış planını desteklemek amacıyla Gazze’ye ISF konuşlandırma yetkisi için BM’den onay alma çabalarını sürdürüyor. ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Büyükelçi Michael Waltz, BMGK’nin seçilmiş üyeleri olan "E10" kapsamındaki Cezayir, Danimarka, Yunanistan, Guyana, Pakistan, Panama, Güney Kore, Sierra Leone, Slovenya ve Somali’den üst düzey temsilcilerle bir araya geldi.

Toplantıya ayrıca Türkiye, Mısır, Katar, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) temsilcileri de katıldı. Toplantıda, Trump’ın 20 maddelik barış planını desteklemeyi amaçlayan ve ISF’nin yetkilendirilmesini içeren BMGK tasarısı sunuldu.

ABD’nin BM Daimi Temsilciliği tarafından yapılan açıklamada, Mısır, Katar, Suudi Arabistan, Türkiye ve BAE’nin katılımının, söz konusu plana yönelik "bölgesel desteği" yansıttığı vurgulandı. Açıklamada ayrıca şunlar ifade edildi: "Başkan Trump’ın cesur liderliği altında ABD, BM’de yine sonuç üretecek, sonu gelmez tartışmalar değil. Taraflar, onlarca yıllık kan dökülmesini nihayet sona erdirmek ve Başkan’ın Orta Doğu’da kalıcı barış vizyonunu gerçeğe dönüştürmek için bu tarihi fırsatı değerlendirdi".

ABD’nin BM Daimi Temsilcisi Michael Waltz da toplantıya ilişkin sosyal medyada, "BM Güvenlik Konseyi’nin seçilmiş üyeleriyle Gazze’ye ilişkin kararı sunmak üzere bugün tarihi bir toplantı yapıldı. Mısır, Katar, Suudi Arabistan, BAE ve Türkiye bize katıldı, Gazze kararına ve Başkan Trump’ın cesur 20 maddelik Barış Planı’na güçlü destek" ifadelerini kullandı.

Söz konusu tasarı, BMGK’dan Gazze’de ateşkesi denetlemek ve 20 maddelik barış planını desteklemek için Uluslararası Güvenlik Gücünün yetkilendirilmesini talep ediyor. Tasarının oylanacağı tarih ise henüz belirlenmedi.

ABD'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ MİCHAEL WALTZ, BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN "E10" OLARAK BİLENEN...

ABD'NİN BM DAİMİ TEMSİLCİSİ BÜYÜKELÇİ MİCHAEL WALTZ, BM GÜVENLİK KONSEYİ'NİN "E10" OLARAK BİLENEN SEÇİLMİŞ ÜYELERİ CEZAYİR, DANİMARKA, YUNANİSTAN, GUYANA, PAKİSTAN, PANAMA, GÜNEY KORE, SİERRA LEONE, SLOVENYA VE SOMALİ'DEN ÜST DÜZEY TEMSİLCİLER İLE BİR ARAYA GELDİ.

İLGİLİ HABERLER

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Şırnak'ta Siber Güvenlik Eğitimi: Siber Vatan Programı 2026 Başvuruları Açıldı
2
Kışta Safra Kesesi Uyarısı: Geçmeyen Karın Ağrısına Dikkat
3
BEUN ve TTK iş birliğiyle 'Taş Kömüründe Mekanize Uygulamaları' çalıştayı Zonguldak’ta düzenlendi
4
Germencik'te 19 Ayda 250 Milyon TL Ödendi: Başkan Zencirci'nin 2026 Hedefleri
5
Aliağa'da Hibe Koyun ve Koçlar 110 Üreticiye Teslim Edildi
6
Samsun'da Taksi Şoförü 6 Kişiyi Ustaca Kurtardı
7
Güllü'nün Ölümü: Kızı Tuğyan Hakkında Kan Donduran İfadeler

Fatih Ürek Yaşıyor mu? Avukatından 'Stabil' Açıklama (06 Kasım 2025)

2026 MTV Zammı Resmen Açıklandı: Yeni MTV Tutarları ve Hesaplama

BİLSEM 2026 Başvuruları Ne Zaman? MEB Takvimi ve Başvuru Şartları

Nursel Ergin ile Mutfak Bahane Ne Zaman Başlıyor? 10 Kasım ATV 14.00

Kar Yağışı Alarmı: Zayıf La Nina 39 İli Uyardı — 20 Aralık-20 Ocak Kritik

5 Kasım 2025 Reyting Sonuçları: Dün Akşamın Galibi Kim?

2026 Hac Kesin Kayıtları Ne Zaman? Diyanet Takvimi ve e-Devlet

2026 Resmi Tatil Takvimi: 14 Günle 43 Gün Tatil Fırsatı

Elektrik Faturasında Yeni Dönem: Devlet Desteği 2026'da Değişiyor

Staj ve Çıraklık Sigortası TBMM'de: Emeklilik Başlangıcı Sayılacak mı?

İtfaiye Eri Alımı: KPSS 60 ile Bursa ve Eleşkirt’te Toplam 201 Yeni Kadro

Resmi Gazete Onayladı: ATV'lerde Kask, Gözlük ve Eldiven Zorunluluğu