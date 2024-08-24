ABD Büyükelçisi Flake: Türkiye'yi 15 Temmuz'da Desteklemede Geciktik

ABD Büyükelçisinden Çarpıcı Açıklamalar

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen FETÖ darbe girişiminde ABD'nin Türkiye'yi desteklemede geç kaldığını belirtti. Flake, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine yeterince destek verilmediğini ifade etti.

Önemli Değişimler ve İlişkiler

3 yıllık görev süresi 1 Eylül'de sona erecek olan Flake, Politico dergisine çeşitli konularda açıklamalarda bulundu. ABD'nin Türkiye'ye F-16 satışı, FETÖ'nün 15 Temmuz'daki darbe girişimi ve İsrail'in saldırılarına dair yorumlarda bulundu.

Obama ve Erdoğan Görüşmesi

Flake, o dönemde ABD Başkanı Barack Obama'nın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aramadığına dikkat çekerek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ise Erdoğan'ı aradığını vurguladı. Bu durumun ABD'yi rahatsız ettiğini söyledi.

Türkiye’nin Rolü ve Rehine Takası

Türkiye'nin uluslararası arenada önemli bir rol oynadığını vurgulayan Flake, 1 Ağustos 2024'te gerçekleşecek rehine takası sürecinde Türkiye'nin lojistik destek sağladığını dile getirdi. Ayrıca, ABD Başkanı Joe Biden'ın Erdoğan'ı teşekkür için aradığını belirtti.

Barış ve İşbirliği

İsrail'in Gazze'deki saldırılarına değinen Flake, Türkiye gibi bölgesel güçlerin Gazze'nin yeniden inşasında garantör olmadan uzun vadeli çözümler üretemeyeceğini belirtti.

Türkiye'nin Stratejik Önemi

Flake, Türkiye'nin vazgeçilmez bir ortak olduğunu vurgulayarak, "Dünya barış içindeyken Türkiye coğrafi olarak önemli ama dünya karışıkken çok daha kritik bir konumda" dedi. Ayrıca, yeni ABD büyükelçisine Türkiye ile olan ilişkileri güçlendirme tavsiyesinde bulundu.