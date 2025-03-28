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ABD, Çad'daki Vize İşlemlerini 90 Gün Süreyle Kısıtladı

ABD, Çad'daki vize işlemlerini 90 günlüğüne sınırladı; ancak diplomatik vizelerden etkilenmeyecek.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 21:56
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 21:56
ABD, Çad'daki Vize İşlemlerini 90 Gün Süreyle Kısıtladı

ABD'den Çad'a Vize Kısıtlaması

ABD'nin Çad'daki diplomatik temsilcilikleri, vize verilmesini 90 günlüğüne kısıtladığını duyurdu. Çad Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu kısıtlamanın 28 Mart 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Kısıtlama Kapsamı

Söz konusu kısıtlamanın turizm, eğitim ve ticaret vizelerini kapsadığı ifade edilirken, diplomatik vize ve oturum kartı sahiplerinin bu durumdan etkilenmeyeceği vurgulandı. Çad vatandaşlarının, başka bir ülkedeki ABD temsilciliklerinden vize başvurusunda bulunma haklarının devam edeceği bildirildi.

Çad Dışişleri Bakanlığı'ndan Açıklama

Ayrıca, Çad Dışişleri Bakanlığı, bu karardan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, ABD yönetimiyle işbirliği yapmaya hazır olduklarını ve bu kısıtlamanın sebeplerini netleştirmek için görüşmelere açık olduklarını açıkladı.

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