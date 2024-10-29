ABD, Çin'e Yatırım Kısıtlamalarını Açıkladı

Yeni Yatırım Düzenlemeleri

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e belirli teknoloji alanlarındaki yatırımları sınırlayacak olan nihai kuralları açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, bu düzenlemelerin son teknoloji ürünlerinin askeri uygulamalar için geliştirilmesini hedef aldığı belirtildi.

Kurallar 2025'te Yürürlüğe Girecek

Açıklamada, yarı iletkenler, kuantum bilgi teknolojileri ve belirli yapay zeka sistemleri gibi teknoloji sektörlerinin kısıtlama kapsamına alındığı ifade edildi. Bu kuralların 2 Ocak 2025'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Yatırımcılar için Yeni Yükümlülükler

ABD vatandaşlarına, bu alanlarda belirli işlemler yasaklanırken, diğer işlemler için herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu getirildiği aktarıldı. Ancak bazı işlemler için istisnalar da uygulanacak.

Yaptırımlar ve Tehditler

Açıklamada, kural ihlalleri durumunda uygulanabilecek yaptırımlara ve Hazine'nin ceza verme yetkisine de dikkat çekildi. Geçen yıl yayımlanan Başkanlık Kararnamesi, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden ülkelerin hassas teknolojiye erişimini engelleme amacı gütmektedir.

Sonuç olarak, ABD, Çin’in hassas teknolojiler üretme yeteneğini destekleyen yatırımları sınırlayarak, bu ülkedeki teknoloji gelişiminin hızlanmasını engellemeyi hedeflemektedir.