DOLAR
34,29 0,05%
EURO
37,1 -0,12%
ALTIN
3.027,47 -0,15%
BITCOIN
2.394.514,53 -0,38%

ABD, Çin'e Yatırım Kısıtlamalarını Açıkladı

ABD, Çin'e yönelik belirli teknoloji yatırımlarını kısıtlayacak kuralları duyurdu, öncelikle yarı iletkenler ve yapay zeka alanında uygulanacak.

Yayın Tarihi: 29.10.2024 02:18
Güncelleme Tarihi: 29.10.2024 02:18
ABD, Çin'e Yatırım Kısıtlamalarını Açıkladı

Yeni Yatırım Düzenlemeleri

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'e belirli teknoloji alanlarındaki yatırımları sınırlayacak olan nihai kuralları açıkladı. ABD Hazine Bakanlığı tarafından yapılan resmi açıklamada, bu düzenlemelerin son teknoloji ürünlerinin askeri uygulamalar için geliştirilmesini hedef aldığı belirtildi.

Kurallar 2025'te Yürürlüğe Girecek

Açıklamada, yarı iletkenler, kuantum bilgi teknolojileri ve belirli yapay zeka sistemleri gibi teknoloji sektörlerinin kısıtlama kapsamına alındığı ifade edildi. Bu kuralların 2 Ocak 2025'te yürürlüğe gireceği kaydedildi.

Yatırımcılar için Yeni Yükümlülükler

ABD vatandaşlarına, bu alanlarda belirli işlemler yasaklanırken, diğer işlemler için herhangi bir bildirimde bulunma zorunluluğu getirildiği aktarıldı. Ancak bazı işlemler için istisnalar da uygulanacak.

Yaptırımlar ve Tehditler

Açıklamada, kural ihlalleri durumunda uygulanabilecek yaptırımlara ve Hazine'nin ceza verme yetkisine de dikkat çekildi. Geçen yıl yayımlanan Başkanlık Kararnamesi, ABD'nin ulusal güvenliğini tehdit eden ülkelerin hassas teknolojiye erişimini engelleme amacı gütmektedir.

Sonuç olarak, ABD, Çin’in hassas teknolojiler üretme yeteneğini destekleyen yatırımları sınırlayarak, bu ülkedeki teknoloji gelişiminin hızlanmasını engellemeyi hedeflemektedir.

İLGİLİ HABERLER

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İsrail Meclisi UNRWA'nın Faaliyetlerini Yasaklayan Tasarıyı Onayladı
2
Trabzon'da Taşkın ve Heyelanların Zarar Tespiti: 208 Milyon Lira
3
Fatih'te Motosiklet Kazası: 1,5 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti
4
İsrail Ordusu Beyrut'ta Mahalle Sakinlerine Tahliye Çağrısı Yaptı
5
Beyrut'taki Saldırının Ardından Hizbullah'tan İsrail'e Roket Saldırıları
6
Afyonkarahisar'da 6. Uluslararası Gastro Turizm Festivali Açıldı
7
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ahilik Sempozyumu'nda Çarpıcı Açıklamalar

Kasım ayında maaşlara zam! Meslek grubuna artı zam ödenecek

Emekli maaşlarında yeşil ışık yaktıran açıklama! Refah payı kapısı aralandı

Çalışandan kesilen maaş vergisinde son durak! İşte maaşlardan kesilecek o oranlar

Kiracı ve ev sahiplerine büyük destek! E-Devlet'e girmek yetecek

Bakan Uraloğlu’ndan müjde! Türkiye Kart projesi 18 yeni ile genişliyor

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek