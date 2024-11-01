ABD, Çin'i Rusya ve Kuzey Kore Üzerindeki Nüfuzunu Kullanması İçin Uyardı

ABD, Çin'i Gerilim Kırılganlığı Üzerine Uyarıyor

ABD'nin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderimi sonrası, Çin'den Rusya ve Kuzey Kore üzerindeki nüfuzunu kullanarak gerilimin artmasını önlemesi istendi. Bu konuda, ismi gizli kalmayı tercih eden bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, üç üst düzey ABD'li diplomat, Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng ile bir araya geldi.

ABD'nin Endişeleri Dışavuruyor

Görüşmede, ABD tarafı, Çin'e mevcut duruma dair endişelerini ifade ederken, Pekin'in Rusya ve Kuzey Kore üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in bu beklentiyi bildiğini belirtti.

Çin'in Ukrayna Krizi Üzerindeki Tutumu

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, resmi açıklamada bulundu. Liu, "Çin, Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesi için çaba sarf etmektedir ve bu pozisyon değişmeyecek" dedi.

Asker Güçleri Üzerine Bilgiler

ABD, Rusya'da 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Kursk bölgesinde konuşlandığını belirtti. Bu askerlerin, Kremlin’in Ukrayna birlikleri ile mücadele etmesi için hazırlanmakta olduğunun altını çizdi.

Uzman Görüşleri

Uzmanlar, Pekin’in bu stratejik hamleye karşı durma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor. Uluslararası ilişkiler alanında uzman Prof. Dr. Shi Yinhong, Rusya-Kuzey Kore iş birliğinin Çin'in barışçı hedefleriyle çeliştiğini ifade etti.

Eski CIA yetkilisi Dennis Wilder, Pekin’in Kuzey Kore'nin hareketlerine dair sessizliğini eleştirirken, "Şi Cinping, Moskova ile ilişkilerini korumakla birlikte Batı'yı da rahatsız etmemek zorundadır." dedi.

Kuzey Kore'nin Rolü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’ye resmi ziyarette bulunarak stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Kuzey Kore askerlerini ön cepheye konuşlandırmayı planladığını açıkladı.