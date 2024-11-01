DOLAR
34,32 -0,24%
EURO
37,31 0,19%
ALTIN
3.037,32 -0,47%
BITCOIN
2.385.332,83 0,61%

ABD, Çin'i Rusya ve Kuzey Kore Üzerindeki Nüfuzunu Kullanması İçin Uyardı

ABD, Çin'i Rusya ve Kuzey Kore üzerindeki etkisini kullanarak gerilimi azaltması yönünde uyardı.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 10:12
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 10:12
ABD, Çin'i Rusya ve Kuzey Kore Üzerindeki Nüfuzunu Kullanması İçin Uyardı

ABD, Çin'i Gerilim Kırılganlığı Üzerine Uyarıyor

ABD'nin, Kuzey Kore'nin Rusya'ya asker gönderimi sonrası, Çin'den Rusya ve Kuzey Kore üzerindeki nüfuzunu kullanarak gerilimin artmasını önlemesi istendi. Bu konuda, ismi gizli kalmayı tercih eden bir Dışişleri Bakanlığı yetkilisine göre, üç üst düzey ABD'li diplomat, Çin'in Washington Büyükelçisi Şie Fıng ile bir araya geldi.

ABD'nin Endişeleri Dışavuruyor

Görüşmede, ABD tarafı, Çin'e mevcut duruma dair endişelerini ifade ederken, Pekin'in Rusya ve Kuzey Kore üzerindeki etkisini kullanması gerektiğini vurguladı. ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Çin'in bu beklentiyi bildiğini belirtti.

Çin'in Ukrayna Krizi Üzerindeki Tutumu

Çin'in Washington Büyükelçiliği Sözcüsü Liu Pengyu, resmi açıklamada bulundu. Liu, "Çin, Ukrayna krizinin barışçıl bir şekilde çözülmesi için çaba sarf etmektedir ve bu pozisyon değişmeyecek" dedi.

Asker Güçleri Üzerine Bilgiler

ABD, Rusya'da 10 bin Kuzey Kore askerinin bulunduğunu ve bunlardan 8 bininin Kursk bölgesinde konuşlandığını belirtti. Bu askerlerin, Kremlin’in Ukrayna birlikleri ile mücadele etmesi için hazırlanmakta olduğunun altını çizdi.

Uzman Görüşleri

Uzmanlar, Pekin’in bu stratejik hamleye karşı durma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyor. Uluslararası ilişkiler alanında uzman Prof. Dr. Shi Yinhong, Rusya-Kuzey Kore iş birliğinin Çin'in barışçı hedefleriyle çeliştiğini ifade etti.

Eski CIA yetkilisi Dennis Wilder, Pekin’in Kuzey Kore'nin hareketlerine dair sessizliğini eleştirirken, "Şi Cinping, Moskova ile ilişkilerini korumakla birlikte Batı'yı da rahatsız etmemek zorundadır." dedi.

Kuzey Kore'nin Rolü

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Kuzey Kore’ye resmi ziyarette bulunarak stratejik ortaklık anlaşması imzaladı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya’nın Kuzey Kore askerlerini ön cepheye konuşlandırmayı planladığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnan'daki Krizler Derinleşiyor: Kızılhaç Başkanı'ndan Açıklama
2
Rize'de Togg'un "Ayder" Renginin Tanıtımı Memnuniyetle Karşılandı
3
Köy Yollarında İleriye Dönük Hedefler
4
İsrail'in Gazze Şeridi'ne Saldırısında 47 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Belçika'da Müslümanlara Yönelik Ayrımcılık Araştırması
6
Della Miles'tan Utanç Verici Gazze Açıklamaları
7
Maraş 18 Cevizi: 25 Ülkede Tercih Edilen Yerli Marka

SGK'nın bütçesinden asgari ücret zammı çıktı! Ortalık o oranla çalkalanıyor

Mevduatı olan dikkat! Gece Resmi Gazete'de artış onaylandı

Milyonları ilgilendiriyor! O tarihi kaçıranlara ceza yağıyor

Emekliye torbadan zam çıkacak! Seyyanen mi- sosyal destek zammı mı? Şekilleniyor

Türkiye Kart nedir? Türkiye Kart nereden alınacak ve kaç paraya satılacak belli oldu

Patron ve işçileri birbirine katacak asgari ücret zammı! Evdeki hesap çarşıya uymayacak

Dar gelirli vatandaş girip oturacak! Yeni sosyal konut projeleri startını verdi

ABD seçimleri piyasaya yön verecek! İşte dolar ve altının gideceği yer

İnternet alışverişlerinde yeni dönem! Alıcıya oh dedirtecek karar Resmi Gazete’de

Bakan Işıkhan'dan emekli ikramiyesi ve asgari ücret zammı için net tavır: AÇIKLANDI!

Tam kış mevsimine 1 kala BOTAŞ açıkladı! İşte doğalgaz tarifeleri Kasım güncellemesi

Emekliler dikkat! E-devletin size 5 yıllık borcu var! Hemen giren kazanıyor