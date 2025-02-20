ABD, Çin'in Güney Çin Denizi'nde Tehlikeli Helikopter Uçuşunu Kınadı

ABD, Çin'in Tehlikeli Uçuşlarını Kınadı

ABD Dışişleri Bakanlığı, Çin donanmasına ait bir helikopterin, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde Filipinler’e ait bir devriye uçağının 3 metre yakınında yaptığı "tehlikeli manevralar" nedeniyle kınama açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanlığı, bu tür eylemlerin, Filipinlerin devriye uçağındaki mürettebatın sağlığını tehlikeye attığını belirtti.

Açıklamada, "Çin'in bu gibi pervasız eylemleri, ihtilaflı Güney Çin Denizi'nde seyrüsefer ve uçuşlar için bir tehdit oluşturmaktadır" ifadesine yer verildi. ABD, "açık ve özgür" Hint-Pasifik bölgesi için müttefiklerini desteklemeye devam edeceğini, ihtilafların uluslararası hukuka uygun olarak çözülmesi ve mücbir eylemlerden kaçınılması için Çin'e çağrıda bulundu.

Güney Çin Denizi Anlaşmazlığı ve Tarihsel Bağlam

Güney Çin Denizi, İkinci Dünya Savaşı sonrasında kıyıdaş ülkelerin bağımsızlıklarını kazanmasının ardından, egemenlik ihtilaflarının merkezi haline gelmiştir. Çin, 1947'de yayımladığı haritayla bu denizin %80'inde egemenlik iddiasında bulunmuştur. Filipinler, Vietnam, Brunei ve Malezya da bu alanda hak talep etmektedir.

Çin'in bölgedeki ihtilaflı adalara üs inşa etmesi ve askeri ile sivil gemi filolarıyla varlık göstermesi, bölge ülkeleri ve ABD tarafından eleştirilmektedir. Hollanda'nın Lahey kentindeki Daimi Tahkim Mahkemesi, 2016 yılında verilen bir kararda, Filipinler'in başvurusuyla Çin'in Güney Çin Denizi'nde tek taraflı egemenlik taleplerinin yasal olmadığını belirlemiştir.