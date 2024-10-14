ABD, Çin'in Tayvan Yakınlarındaki Askeri Tatbikatını Endişe ile İzliyor

ABD'den Ciddi Endişe

Amerika Birleşik Devletleri, Çin'in Tayvan Boğazı ve çevresinde gerçekleştirdiği askeri tatbikatlardan dolayı ciddi kaygılar taşımaktadır. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu tür tatbikatların gerilimin artmasına yol açabileceğini belirtti.

Askeri Kışkırtmalar ve Yersizlik

Miller, Lai Ching-te adlı Tayvan liderinin 'Ulusal Gün' konuşmasına karşılık olarak düzenlenen tatbikatın yersiz olduğunu ifade etti. ABD, Çin'i itidalli davranmaya ve bölgede huzuru bozabilecek her tür eylemden kaçınmaya davet etti.

Çin'in Askeri Tatbikatı

Çin Halk Kurtuluş Ordusu, Tayvan çevresindeki tatbikata ilişkin yaptığı açıklamada, 'Müşterek Kılıç-2024B' adı verilen tatbikata kara, hava ve deniz kuvvetlerinden birliklerin katılacağını duyurdu. Uçaklar ve gemiler, Tayvan'a çok yönlü saldırılarda bulunmak üzere hazırlıklarını sürdürüyor.

Tayvan Liderinin Mesajı ve Tepkiler

Tatbikat, Tayvan hükümetinin yeni lideri Lai'nin, Pekin'in adayı temsil etme hakkı olmadığını belirttiği konuşmasının ardından gerçekleşti. Lai'nin, ilhaka ve egemenlik gaspına karşı direniş mesajı, Çin tarafından sert bir şekilde karşılandı. Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Lai’nin bağımsızlık konusunda inatçılığını ve gerilim yaratma niyetini eleştirdi.

Sonuç olarak, ABD ve Çin arasındaki gerilim devam ederken, tatbikatlar ve uluslararası ilişkilerdeki gelişmeler merakla izleniyor.