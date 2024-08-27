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ABD-Çin Rekabetinde Nükleer Gerilim: Yeni Bir Dönem Başlıyor

ABD Başkanı Biden'ın onayladığı Nükleer Görevlendirme Kılavuzu, Çin ile gerilimi artırabilir.

Yayın Tarihi: 27.08.2024 11:19
Güncelleme Tarihi: 27.08.2024 11:19
ABD-Çin Rekabetinde Nükleer Gerilim: Yeni Bir Dönem Başlıyor

ABD-Çin Rekabetinde Yeni Bir Safha: Nükleer Tehdit

Son dönemde, ABD-Çin ilişkileri başka bir aşamaya geçiyor. Nükleer Görevlendirme Kılavuzu, özellikle Biden yönetiminin dış politika vizyonunu etkilemek isteyen bir adım olarak öne çıkıyor. Bu stratejinin sızdırılması, iki ülke arasındaki gerilimi tırmandırabilir.

Nükleer Görevlendirme Kılavuzu ve Askeri Rekabet

ABD’nin onayladığı gizli nükleer strateji, ilk kez Çin’in nükleer cephaneliğindeki genişlemenin oluşturduğu tehdide odaklanıyor. Bu durum, Pentagon'un Çin’in nükleer stoklarının büyümesi konusunda endişeleri olduğunu gösteriyor. Her yıl, Çin %7 oranında bir gayri safi milli hasıla (GSMH) bütçesi ayırarak askeri gücünü artırıyor.

Çin’in Yükselişi ve Askeri Güvenlik Tehditleri

Son gelişmeler, Çin’in askeri alandaki gelişmelerinin neden olduğu riskleri işaret ediyor. Ukrayna ve Gazze’deki çatışmalar, bu rekabetin küresel riskleri artırabileceğini gösteriyor. Ayrıca, bölgedeki siyasi istikrarsızlıklar ve silahlı çatışmalar, Çin’in askeri güvenlik endişelerini artırmış durumda.

Başkanlık Seçimleri ve Strateji

Biden hükümetinin nükleer belgesini sızdırmasının ardında, yaklaşan başkanlık seçimleri yatıyor. Çin meselesi, hem Demokratlar hem de Cumhuriyetçiler için önemli bir seçim argümanı olarak gündemde. Biden'ın bu stratejiyle, muhtemel bir sonraki başkanlık dönemini de etkileyebilecek bir vizyon bırakmak istediği söylenebilir.

Çin'in Cevabı ve Diplomasi

Çin yönetimi, nükleer cephaneliğinin büyüklüğünü ABD ile karşılaştırmanın haksız olduğunu belirterek, bu tür spekülasyonlara yanıt vermekten kaçınıyor. İkili ilişkilerin sürdürülebilirliği için üst düzey diplomasi trafiği devam ediyor, çünkü her iki taraf da işbirliğini öncelik garn etmekte.

Nükleer Savaş Senaryoları

Uluslararası düzeyde nükleer silahların kontrolü için yapılan anlaşmalar, 20. yüzyılda önemli bir artış göstermişti. Ancak günümüzdeki istikrarsızlık ve güç dengesi değişiklikleri, yeni bir analiz ve denge arayışını zorunlu kılıyor. Hali hazırda nükleer bir savaş ihtimali düşük görünüyor, fakat mevcut belirsizlikler gelecekte tehlikeleri artırabilir.

Kadir Temiz, ORSAM Akademik Direktörüdür ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi’ne bağlı öğretim üyesidir.

Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editoryal politikasını yansıtmayabilir.

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