ABD-Çin Yapay Zeka Rekabetine Diğer Ülkeler de Katılıyor

ABD-Çin Yapay Zeka Yarışında Yeni Gelişmeler

Çin merkezli yapay zeka uygulaması DeepSeek'in yeni modeliyle ABD ve Çin'in bu alandaki rekabeti daha da tırmanırken, Birleşik Krallık, Fransa ve Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkelerin de bu yarışı sürdürmesi bekleniyor.

Yapay Zeka Teknolojileri Arasında Rekabet

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, bireysel kullanıcılar tarafından en çok tercih edilen yapay zeka teknolojileri, ABD ve Çin merkezli şirketlerin geliştirdiği uygulamalardan oluşuyor. Yapay zeka furyası, özellikle Çin'in metin, görsel ve görüntü üretimindeki yeni model adımlarıyla daha da ivme kazanmış durumda.

DeepSeek'in düşük maliyetli yeni modeli ile Alibaba'nın Qwen 2.5 modeli, ABD-Çin yapay zeka rekabetini zirveye taşıdı. Bu gelişmelerin ardından ABD merkezli OpenAI şirketinin de ChatGPT "o3" modelini kullanıcılara açması bekleniyor. Aynı zamanda, bu alanda devam eden "metinden görüntü üretme" modelleri için de rekabetin sürdüğü gözlemleniyor.

Uluslararası Rekabet ve Stratejiler

Yapay Zeka Politikaları Derneği Başkanı Zafer Küçükşabanoğlu, DeepSeek'in yeni modelinin çıkışını değerlendirirken, bu rekabetin dünya genelinde derin etkiler yaratacağını belirtti. Küçükşabanoğlu, bazı teknoloji şirketlerinin piyasa değerinin birçok ülkenin ekonomisinden büyük olduğunu hatırlatarak, "Son yıllarda devletlerin teknoloji şirketleriyle ilişkisi yeni diplomatik stratejiler geliştirilmesine neden oluyor," dedi.

Küçükşabanoğlu, ABD Başkanı Donald Trump'ın yemin töreninde teknoloji devlerinin yer aldığına dikkat çekerek, bu durumun tekno feodalizmin başlangıcı olduğunun altını çizdi.

Yapay Zeka ve Ekonomik Büyüme

2030 yılına kadar yapay zekanın ekonomik büyüklüğünün 15.7 trilyon dolara ulaşabileceği öngörülüyor. Son günlerde DeepSeek'in piyasaya çıkışının ardından yalnızca birkaç saat içinde milyonlarca kullanıcıya ulaşması, ABD ve Çin'in bu alandaki rekabetinin ne kadar yoğun olduğunu gözler önüne seriyor.

Ülkelerin Yapay Zeka Yatırımları

Birleşik Krallık, Birleşik Arap Emirlikleri, Singapur ve Fransa gibi ülkeler, yapay zeka alanında kamu kurumları oluşturarak bu rekabete katılmayı amaçlıyor. Özellikle Birleşik Krallık, kamu kurumları koordinasyonu için bir yapay zeka ofisi açmışken, Birleşik Arap Emirlikleri de Yapay Zeka Bakanlığı ve dünyada ilk yapay zeka üniversitesini kurdu.

Fransa'nın yapay zeka bakanı ataması ve 2024-2030 arasında yapay zekaya 2 milyar avro kaynak ayırması, birçok ülkenin bu alana ciddi şekilde yatırım yaptığının kanıtı niteliğinde.

Türkiye'nin Potansiyeli

TÜYAFED Genel Başkanı Mustafa Çalış, Türkiye'nin yapay zeka rekabetinde stratejik adımlar atması gerektiğine vurgu yaparak, ülkeye özgü genç nüfusun teknolojiye yatkınlığının avantaj sağlayabileceğini belirtti. Türkiye'den çıkan 1 milyar dolar değerindeki 7 şirketin varlığının göze çarpması, bu alanda daha çok inisiyatif alınması için bir fırsat sunuyor.

Küçükşabanoğlu, "Eğitim, Türkiye'nin yapay zeka liginde ilk 20 ülke arasına girmesinde büyük bir rol oynayacaktır," diyerek gençlerin yapay zeka konusundaki ilgi ve bilgilerini girişimcilikle birleştirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Geçiş Süreci ve Rekabetin Kızışması

Çin'in yatırım gücüyle dünya dengelerini değiştirdiğine dikkat çeken Çalış, "Yapay zeka yatırımı yapan ülkelerin gelecekte daha etkili olacağı öngörülüyor. DeepSeek'in yükselişi, 'yapay süper zeka' sürecini hızlandırarak sektörde köklü değişiklikler yaratabilir," dedi.