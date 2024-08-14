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ABD Danışmanı, Gazze'de Ateşkes İçin Acil Çağrıda Bulundu

ABD Başkanı'nın Kıdemli Danışmanı, Gazze için ateşkesin sağlanması gerektiğini ve kaybedilecek zaman kalmadığını vurguladı.

Yayın Tarihi: 14.08.2024 13:15
Güncelleme Tarihi: 14.08.2024 13:15
ABD Danışmanı, Gazze'de Ateşkes İçin Acil Çağrıda Bulundu

ABD'nin Acil Ateşkes Çağrısı

ABD'nin kıdemli danışmanı Amos Hochstein, Gazze'de ateşkesin sağlanması için kaybedilecek zaman olmadığını ifade etti. Beyrut'ta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile bir araya gelen Hochstein, tarafların geçerli bir mazereti bulunmadığına dikkat çekti.

Görüşme Sonrası Açıklamalar

Görüşme sonrasında basın toplantısı düzenleyen Hochstein, İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmaların artık yeterince uzadığını belirterek, "Diplomatik çözüm ulaşılabilir ve ivedi olarak şart. Herkes savaş istemiyor." dedi.

Gerilim Düşürme Çabaları

Hochstein, bölgedeki gerilimin düşürülmesi için Başkan Biden'ın acil ateşkes ve esir takası için büyük çaba sarf ettiğini kaydederek, "Lübnan ile Gazze'de bir ateşkesin önünü açacak bir anlaşma için zaman kalmadı." diye konuştu.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasındaki çatışmaların başladığı 8 Ekim 2023'ten bu yana taraflar arasında beş kez görüşmeler gerçekleştirdiğini ifade eden Hochstein, diplomatik çözüm için umutlu olduğunu vurguladı.

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