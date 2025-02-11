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ABD'de 27 Dini Grup, Trump Yönetimine Göçmen Tutuklama Politikasına Dava Açtı

27 dini grup, Trump yönetiminin göçmen tutuklama yetkisini ibadethanelere kadar genişleten politikasına karşı dava açtı.

Yayın Tarihi: 11.02.2025 18:36
Güncelleme Tarihi: 11.02.2025 18:36
ABD'de 27 Dini Grup, Trump Yönetimine Göçmen Tutuklama Politikasına Dava Açtı

ABD'de 27 dini grup, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kuvvetlerinin ibadethanelerden düzensiz göçmen tutuklama yetkisine karşı, Donald Trump yönetimine dava açtı.

Hristiyan ve Yahudi dini gruplardan oluşan temsilciler, Washington bölge mahkemesine başvurdu. Aralarında Episkopal Kilisesi ve Reform Yahudiliği Birliği'nin de bulunduğu, milyonlarca Amerikalıyı temsil eden bu 27 grup, Trump yönetiminin göçmenlik kolluk kuvvetlerine ibadethanelerde tutuklama yapma konusunda daha fazla yetki veren hamlesine karşı federal mahkemeye başvurdu.

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin yeni politikasının ibadethanelere baskın korkusunu yaydığı ve bu nedenle ibadet ve diğer dini hizmetlere katılımı düşürdüğü, bu durumun ise düzensiz göçmen olsalar bile insanların dini özgürlüklerini ihlal ettiği belirtildi.

ICE, 2011 yılında federal kolluk kuvvetlerinin, okul, hastane ve kilise gibi hassas kabul edilen yerlerde düzensiz göçmenlerin tutuklanmasını engelleyen bir politikayı uygulamaya koymuştu. Eski Başkan Joe Biden yönetimi de benzer bir kılavuz yayımlayarak uygulamayı sürdürmüştü. Ancak Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından bir gün sonra İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönergede, düzensiz göçmenlerin kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanlarda gözaltına alınmalarını sınırlayan uygulamanın sona erdiği duyurulmuştu.

Yönergede, ICE kuvvetlerine daha fazla yetki verildiği ifade edilerek, "Suçlular artık tutuklanmaktan kaçınmak için Amerika'nın okullarında ve kiliselerinde saklanamayacak. Trump yönetimi, cesur kolluk kuvvetlerimizin ellerini bağlamayacak ve bunun yerine sağduyularına güvenecektir"

Göçmen hakları savunucuları ise hassas alanlarla ilgili politikanın kaldırılması konusunda endişelerini dile getirerek, bunun göçmen topluluklarında korku yaratacağını ve çocukların okula gitmelerini ya da insanların hastanelerde tedavi olmak istemelerini olumsuz etkileyeceğini savundu.

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