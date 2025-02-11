ABD'de 27 Dini Grup, Trump Yönetimine Göçmen Tutuklama Politikasına Dava Açtı

ABD'de 27 dini grup, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kuvvetlerinin ibadethanelerden düzensiz göçmen tutuklama yetkisine karşı, Donald Trump yönetimine dava açtı.

Hristiyan ve Yahudi dini gruplardan oluşan temsilciler, Washington bölge mahkemesine başvurdu. Aralarında Episkopal Kilisesi ve Reform Yahudiliği Birliği'nin de bulunduğu, milyonlarca Amerikalıyı temsil eden bu 27 grup, Trump yönetiminin göçmenlik kolluk kuvvetlerine ibadethanelerde tutuklama yapma konusunda daha fazla yetki veren hamlesine karşı federal mahkemeye başvurdu.

Dava dilekçesinde, Trump yönetiminin yeni politikasının ibadethanelere baskın korkusunu yaydığı ve bu nedenle ibadet ve diğer dini hizmetlere katılımı düşürdüğü, bu durumun ise düzensiz göçmen olsalar bile insanların dini özgürlüklerini ihlal ettiği belirtildi.

ICE, 2011 yılında federal kolluk kuvvetlerinin, okul, hastane ve kilise gibi hassas kabul edilen yerlerde düzensiz göçmenlerin tutuklanmasını engelleyen bir politikayı uygulamaya koymuştu. Eski Başkan Joe Biden yönetimi de benzer bir kılavuz yayımlayarak uygulamayı sürdürmüştü. Ancak Trump'ın yemin ederek göreve başlamasından bir gün sonra İç Güvenlik Bakanlığı tarafından yayımlanan yeni yönergede, düzensiz göçmenlerin kilise, hastane ve okul gibi hassas kabul edilen alanlarda gözaltına alınmalarını sınırlayan uygulamanın sona erdiği duyurulmuştu.