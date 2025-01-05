ABD'de 5 Eyalette Olağanüstü Hal: Kış Şartları Hayatı Olumsuz Etkiliyor

ABD, yoğun kar, buzlanma, şiddetli yağmur ve gök gürültülü fırtınaların etkisiyle 5 eyalette olağanüstü hal ilan etti. İlan edilen eyaletler arasında Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri yer alıyor.

Yetkililer, bu zor hava koşulları nedeniyle vatandaşları uyararak, evde kalmaları tavsiyesinde bulundu. Fırtına beklentisiyle birlikte yaklaşık 30 eyalette alarm durumu ilan edildi.

Hava koşullarının oluşturduğu olumsuz tablodan dolayı, ABD genelinde yaklaşık 1500 uçuş iptal edilirken, 2000'den fazla uçuş ise ertelendi. Bunların yanı sıra çeşitli tren seferleri de aynı nedenlerle iptal edildi.

Kentucky, Virginia, Kansas, Arkansas ve Missouri eyaletlerinde ilan edilen olağanüstü halin, 62 milyon kişiyi etkilemesi bekleniyor. ABD Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi (NOAA), bu kış için son 10 yılın en şiddetli kar yağışının geleceğini öngörüyor.