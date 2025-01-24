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ABD'de 500'den Fazla Kayıtsız Göçmen Gözaltına Alındı

ABD'de bir günde 538 belgesiz göçmen gözaltına alındı; 373 kişi için de gözetim talebi çıkarıldı.

Yayın Tarihi: 24.01.2025 10:51
Güncelleme Tarihi: 24.01.2025 10:51
ABD'de 500'den Fazla Kayıtsız Göçmen Gözaltına Alındı

ABD'de Göçmen Gözaltıları Devam Ediyor

Beyaz Saray, ABD Gümrük ve Sınır Muhafızları (ICE) tarafından yapılan bir operasyonda, bir günde 538 belgesiz göçmenin gözaltına alındığını duyurdu. Ayrıca, 373 kişi için de gözetim altına alma talebinin çıkarıldığı bilgisi verildi.

Beyaz Saray'ın sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklamada, gözaltıların ülkenin çeşitli bölgelerinde gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, bu operasyonun, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin sınır güvenliğini sağlamak için atmayı planladığı adımların sadece bir örneği olduğu vurgulandı.

Gözaltına alınan bazı kişilerin isimleri ve işledikleri suçlar, X'te örnek olarak paylaşıldı. Newark şehrinin Belediye Başkanı Ras Baraka, konuya dair yaptığı açıklamada, "Newark, insanların hukuksuz bir şekilde terörize edilmesine seyirci kalmayacaktır" ifadelerini kullandı.

Baraka, Newark'taki operasyonu "korkunç" olarak tanımlarken, gözaltına alınanlardan birinin ABD gazisi olduğunu belirterek, bu duruma dikkat çekti.

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