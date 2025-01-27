ABD'de 956 Düzensiz Göçmen Tutuklandı: Büyük Çaplı Sınır Dışı Etme Operasyonu

ABD'de Düzensiz Göçmenlere Yönelik Büyük Operasyon

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), büyük çaplı sınır dışı etme kampanyası kapsamında 956 düzensiz göçmenin tutuklandığını açıkladı. Olay, ABD ulusal basınında geniş yer buldu.

Operasyonun Detayları

ICE yetkilileri, Federal Soruşturma Bürosu (FBI), Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA) ve Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) işbirliğiyle bu operasyonu gerçekleştirdi. Trump yönetimi destekli operasyonlar, ABD göç yasasını uygulama ve toplumu potansiyel tehlikeli suçlu yabancılardan koruma hedefini gütmektedir.

Tutuklama Sayıları ve Suç Geçmişi

CNN'in haberine göre, bu operasyonlarda 956 düzensiz göçmen tutuklandı. Donald Trump'ın 20 Ocak'ta göreve başlamasından bu yana, ICE'nin toplamda 2 bin 681 düzensiz göçmeni daha tutukladığı ifade ediliyor, ancak tutuklananların suç geçmişi hakkında bilgi verilmedi.

Homan'dan Açıklamalar

ABD Başkanı Trump'ın "sınır çarı" olarak tanıdığı Tom Homan, Chicago ve Illinois'teki operasyonlarda bazı tutukluların ciddi suçlardan hüküm giydiğini belirtti. Homan, "Amerika'nın güvenliğini her şeyden önce tutmalıyız" diyerek hedefinin "mümkün olduğunca çok sayıda suçluyu yakalamak" olduğunu vurguladı.

Gelecek Operasyonlar ve Hedefler

Washington Post'un haberinde, Trump yönetiminin yetkililerinin ICE'ye günlük 1200 ila 1500 tutuklama hedefi vermiş olduğu bildirildi. Benzer operasyonların hafta içerisinde de devam etmesi bekleniyor.

Trump Yönetiminin Politikaları

Trump, 20 Ocak'ta ABD Kongresi'nde yaptığı açıklamada, yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasının kaldırıldığını duyurmuştu. Ayrıca, ICE'ye kilise, hastane ve okul gibi hassas alanlarda düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verilmişti.

ABD-Meksika sınırındaki düzensiz göçmen akışını sert tedbirlerle azaltmayı hedefleyen Trump, yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamış ve sınıra ilave 1500 asker gönderme kararı almıştır. Ayrıca, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için DEA, ATF ve Adalet Bakanlığına bağlı federal kolluk kuvvetlerine geniş yetkiler verilmiştir.