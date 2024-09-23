ABD'de Antisemitizmle Mücadelede Tartışmalı Açıklama

ABD'de Antisemitizmle Mücadelede Tartışmalar Sürüyor

Amerika'nın önde gelen Müslüman hakları savunma kuruluşu olan Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR), ABD'nin Antisemitizmi İzleme ve Mücadele Ofisi Özel Temsilcisi Deborah Lipstadt'ın oldukça tartışmalı açıklamalarına yanıt verdi.

CAIR'dan Sert Tepki

CAIR, Lipstadt'ın "Çağrı cihazı lazım mı?" şeklindeki sözlerini büyük bir öfkeyle karşılayarak bu açıklamalara "duygusuz, iğrenç ve tehlikeli" ifadesiyle yanıt verdi. CAIR Hükümet İşleri Direktörü Robert S. McCaw, Lipstadt'ın bu sözlerini eleştirerek onun görevden alınmasını talep etti.

McCaw'ın Açıklamaları

McCaw, Lipstadt'ın bir etkinlikte, Lübnan'da yaşanan patlamalara atıfta bulunarak yaptığı bu açıklamanın saygısızca olduğunu belirtti. "Özel Temsilci Lipstadt'ın duygudan yoksun sözleri hem iğrenç hem de tehlikelidir," diyen McCaw, hükümetin bölgedeki gerilimi azaltma çabalarını göz önünde bulundurması gerektiğini vurguladı.

Patlama Olaylarının Ardındaki Gerçekler

Lübnan'da 17 Eylül 2023'te Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar sonucu, aralarında çocukların da bulunduğu 12 masum insan hayatını kaybetti. 18 Eylül'deki telsiz patlamalarında ise 25 kişi yaşamını yitirdi. Bu patlamaların ardından Lübnanlı yetkililer, olayların sorumlusunun İsrail olduğunu iddia etti.

Hükümetten Beklentiler

McCaw, Lipstadt'ın sözlerinin uluslararası alanda ABD'nin Arap ve Müslüman sivillere karşı tutumunu sorgulamasına yol açtığını belirtti. Hükümetin Lipstadt'ı görevden alması gerektiğini savunarak, bunun ABD'nin insan hakları konusundaki taahhütlerini destekleyeceğini ifade etti.

Lipstadt, 30 Mart 2022'de ABD Senatosu tarafından Antisemitizmi İzleme ve Mücadele Özel Elçisi olarak atanmıştı.