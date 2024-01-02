ABD'de ardı ardına patlamalar! Acil müdahale protokolü devreye girdi

ABD'nin New York kentinde Manhattan'da peş peşe üç patlama yaşandı. Patlamalar nedeniyle binalar sallanırken, olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Patlamaların kaynağı henüz belirlenemezken, yetkililer güvenlik önlemlerini artırdı. Patlamaların terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor.

ABD'de ardı ardına patlamalar! Acil müdahale protokolü devreye girdi
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Roosevelt Adası'nda sabah saatlerinde büyük bir patlama oldu. Patlamanın sebebi henüz bilinmiyor. DailyMail'e konuşan yetkililer, patlama sesi ve binaların sarsılması ihbarları üzerine sabah 6'dan önce olay yerine geldiklerini söylediler. Patlamanın Roosevelt Adası Köprüsü ve Tramvayı'nın güney ucundaki Main Street'in 580. bloğunda meydana geldiği belirtildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.

Manhattan'da Roosevelt Adası'nda meydana gelen patlamanın sebebi araştırılıyor. Patlama sonrası bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Patlamanın kaynağını bulmak için çalışmalar devam ediyor. Patlama nedeniyle herhangi bir yaralı olmadığı bildirildi. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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