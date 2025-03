ABD'de Askeri Tesislerin Düzensiz Göçmenler İçin Kullanımına Tepki

ABD'de, Başkan Donald Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri gözaltında tutmak için askeri yerleşkeleri kullanma planına yanıt veren 9 Demokrat Kongre üyesi, bu uygulamanın ordunun asli görevlerine engel olabileceğini vurguladı.

Demokrat Temsilciler olan Veronica Escobar, Jason Crow, John Garamendi, Sylvia R. Garcia, Herbert C. Conaway Jr., Lloyd Doggett, Joaquin Castro, Gabe Vasquez ve Marilyn Strickland, Başkan Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bir mektup göndererek durumu protesto etti.

Kongre üyeleri, Savunma Bakanlığının (Pentagon) esas görevinin ülkeyi askeri tehditlerden korumak olduğunu belirterek, düzensiz göçmenlerin gözaltında tutulmasının bu asli görevi etkileyebileceği eleştirisini öne sürdü. Ayrıca, askeri personelin ve tesislerin bu tür operasyonlarda kullanılmasının Pentagon'u "asli görevinden saptırdığına" dikkat çektiler.

Planın hayata geçmesi durumunda, askeri yerleşkelerin kullanımının yüz milyonlarca dolara mal olacağı uyarısında bulundular. Kongre üyeleri, Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri askeri uçaklarla sınır dışı etme çabasının ise savunma bütçesinin "yanlış kullanılması" olduğunu ifade etti.

Üyeler, ayrıca Pentagon'dan düzensiz göçmenleri sınır dışı etme operasyonları için ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) ne kadar destek verildiği ve bunun için herhangi bir askeri projenin aksatılıp aksatılmadığı konusunda 30 gün içinde bilgi talep etti.

22 Şubat'ta New York Times gazetesine açıklamada bulunan 3 yetkili, Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeden önce gözaltında tutmak için askeri yerleşkeleri kullanmayı düşündüğünü belirtmişti. Bu yetkililer, ülkenin batısındaki Utah eyaleti'nden Kanada sınırındaki New York eyaleti'ne kadar her bölgedeki askeri üssün bu plan kapsamında değerlendirilebileceğini aktardı.