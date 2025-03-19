ABD'de Askeri Tesislerin Düzensiz Göçmenler İçin Kullanımına Tepki

ABD'de 9 Demokrat Kongre üyesi, düzensiz göçmenleri askeri alanlarda tutma planına karşı çıkarak, ordunun asli görevini etkileyebileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 03:43
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 03:43
ABD'de Askeri Tesislerin Düzensiz Göçmenler İçin Kullanımına Tepki

ABD'de, Başkan Donald Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri gözaltında tutmak için askeri yerleşkeleri kullanma planına yanıt veren 9 Demokrat Kongre üyesi, bu uygulamanın ordunun asli görevlerine engel olabileceğini vurguladı.

Demokrat Temsilciler olan Veronica Escobar, Jason Crow, John Garamendi, Sylvia R. Garcia, Herbert C. Conaway Jr., Lloyd Doggett, Joaquin Castro, Gabe Vasquez ve Marilyn Strickland, Başkan Trump ve Savunma Bakanı Pete Hegseth'e bir mektup göndererek durumu protesto etti.

Kongre üyeleri, Savunma Bakanlığının (Pentagon) esas görevinin ülkeyi askeri tehditlerden korumak olduğunu belirterek, düzensiz göçmenlerin gözaltında tutulmasının bu asli görevi etkileyebileceği eleştirisini öne sürdü. Ayrıca, askeri personelin ve tesislerin bu tür operasyonlarda kullanılmasının Pentagon'u "asli görevinden saptırdığına" dikkat çektiler.

Planın hayata geçmesi durumunda, askeri yerleşkelerin kullanımının yüz milyonlarca dolara mal olacağı uyarısında bulundular. Kongre üyeleri, Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri askeri uçaklarla sınır dışı etme çabasının ise savunma bütçesinin "yanlış kullanılması" olduğunu ifade etti.

Üyeler, ayrıca Pentagon'dan düzensiz göçmenleri sınır dışı etme operasyonları için ABD İç Güvenlik Bakanlığına (DHS) ne kadar destek verildiği ve bunun için herhangi bir askeri projenin aksatılıp aksatılmadığı konusunda 30 gün içinde bilgi talep etti.

22 Şubat'ta New York Times gazetesine açıklamada bulunan 3 yetkili, Trump yönetiminin düzensiz göçmenleri sınır dışı etmeden önce gözaltında tutmak için askeri yerleşkeleri kullanmayı düşündüğünü belirtmişti. Bu yetkililer, ülkenin batısındaki Utah eyaleti'nden Kanada sınırındaki New York eyaleti'ne kadar her bölgedeki askeri üssün bu plan kapsamında değerlendirilebileceğini aktardı.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adalet Bakanı Tunç, Hukuk Fakültesi Öğrencileriyle Sahurda Buluştu
2
Trump'ın Cinsiyet Değiştiren Bireylerin Orduya Katılımını Engelleyen Kararnamesine Durdurma
3
Antalya'da Oğul, Tartıştığı Babasını Bıçaklayarak Öldürdü
4
Ataşehir'de Tek Katlı Bir Binada Yangın Çıktı
5
Uzayda 9 Ay Mahsur Kalan Astronotlar, Dünya'ya Döndü
6
Kennedy Suikastı ile İlgili Belgeler Açıklandı
7
Bursa'da Kız Öğrenci Yurdunda Elektrik Panosunda Yangın Çıktı

Emeklilere Banka Promosyonunda Yeni Dönem: SGK Devrede Değil!

İstanbul'da Ziraat Bankası'ndan 89.500 TL Promosyon Müjdesi!

2000-2008 Arası Sigortalılara Kademeli Emeklilik Düzenlemesi!

Kocaeli'de Fabrika İşçilerine Dudak Uçuklatan zam: 176.000 TL!

Elazığ Tandır Ekmekleri İçin Kuyruklar Oluşuyor: Fiyatı Sadece...

Yozgatlı Kadınlara İş Fırsatı: Bakan'dan 1500 Kişi İçin Yeni Destek

Denizli'de Motosiklet Park Sorunu Tarihe Karışıyor!

Aksaray Belediyesi'nden Çevre Dostu Kampanya: Atık Yağını Getir, Deterjanı Kap!

Tekirdağ'da Tüm İşçilere İkramiye Müjdesi: Ay Ay 43.069 TL

Türkiye'de 63 İlde Ücretsiz İnternet Dönemi Başlıyor!

İstanbul'un Yeni Metro Hattı 2025'te Hizmete Girecek

İstanbul, Ankara ve Bolu için Kar Tatili Uyarısı: 26 İl İçin Felaket Senaryosu