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ABD'de Başkanlık ve Kongre Seçimleri İçin Oy Verme Süreci Başladı

ABD'de başkanlık ve Kongre seçimleri için vatandaşlar oy kullanmaya başladı. 82 milyon kişi erken oy kullandı.

Yayın Tarihi: 05.11.2024 14:52
Güncelleme Tarihi: 05.11.2024 14:52
ABD'de Başkanlık ve Kongre Seçimleri İçin Oy Verme Süreci Başladı

Seçim Süreci Başlıyor

ABD'de başkanlık ve Kongre seçimleri için doğu eyaletlerinde oy verme işlemleri start aldı. Geçtiğimiz eylül ayı ortalarında başlayan erken oy verme sürecinde toplamda 82 milyon seçmen oy kullandı.

Yarışın Ana İsimleri

Bu seçimde Cumhuriyetçi aday Donald Trump ile Demokrat aday Kamala Harris başkanlık için karşı karşıya geliyor. Ayrıca başkan yardımcılığı için Cumhuriyetçilerden James David Vance ve Demokratlardan Tim Walz da yarışacak.

Oy Vermenin Detayları

Amerikan halkı, başkanın yanı sıra 435 sandalyeli Temsilciler Meclisi ile 100 üyeli Senatodaki 34 sandalye için oy kullanacak. Ülkedeki oy verme süreleri, eyaletler arasında farklılık göstermektedir. Örneğin New York ve Virginia'da oy verme işlemi saat 06.00'da (TSİ 14.00), Florida ve Pensilvanya ile Washington DC'de ise saat 07.00'de (TSİ 15.00) başlayacaktır.

Dixville Notch'da İlk Oy

Seçim günü ilk oy, New Hampshire eyaletindeki Dixville Notch köyünde gece yarısı kullanıldı. Bu köydeki 6 seçmen yerel saatle 00.00'da oy kullandı. Bu 6 oydan 3’ü Harris, 3’ü ise Trump’a gitti.

Erken Oylama İstatistikleri

Florida Üniversitesi'nin verilerine göre, 44 milyon kişi şahsen, 37 milyon kişi ise posta yoluyla erken oy kullandı. Bu oylar, seçim günü sandıkların kapanmasından sonra sayılacaktır.

Trump'ın Anketlerdeki Durumu

Yapılan anketlerde Trump, kritik öneme sahip salıncak eyaletlerde 0,8 puan gibi küçük bir farkla Harris’in önünde görünüyordu. Ülke genelinde ise iki adayın oyları başa baş gitmektedir.

Başkanlık İçin Delege Hesabı

ABD'de başkanlık seçimlerinde, toplam 538 delege bulunuyor. Adayın başkanlığını kazanabilmesi için bu sayının yarısından bir fazlası, yani 270 delegeye ulaşması gerekmektedir. Bu sistem, eyaletler arasındaki dengeleri gözeten Amerikan politik yapısının önemli bir özelliğidir.

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