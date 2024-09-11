ABD'de Başsavcılardan Sosyal Medya İçin Uyarı Talebi

42 Eyaletten Sosyal Medya Uyarısı

Amerika Birleşik Devletleri'nde 42 eyaletin başsavcısı, Kongre'ye sosyal medya platformlarının çocukların ruh sağlığı üzerindeki etkileri nedeniyle dikkat edilmesi ve uyarıların konulması çağrısında bulundu.

Tehditlere Karşı Önlem Önerileri

Washington Post'un haberine göre, başsavcılar, sosyal medya platformlarının gençler üzerindeki olumsuz etkilerine karşı uyarıların önemini vurguladıkları bir mektup yazdı. New York, California, Colorado ve Kentucky gibi önemli eyaletlerin başsavcıları, bu tür uyarıların "gençlerin zarar görme riskini azaltmak için kritik bir adım" olacağını ifade ettiler.

Uyarıların Rolü

Mektupta, önerilen uyarıların sadece riskleri belirtmekle kalmayacağı, aynı zamanda sosyal medya platformlarının nasıl denetleneceği ve bu alandaki araştırma ile yatırımları artırmaya yönelik bir teşvik sağlanacağının altı çizildi.

Federal Düzeyde Çağrılar

ABD Kamu Sağlığı Hizmetleri Başkanı Vivek Murthy, 17 Haziran'da New York Times'da yayımladığı makalede, federal yasama organlarını sosyal medya platformlarıyla ilgili uyarılar oluşturmaya davet etti. Murthy, tütün mamullerine dair uyarıların etkili olduğunu ve benzer bir uygulamanın sosyal medya için de geçerli olabileceğini belirtti.

Legislasyon Gelişmeleri

Temmuz ayında ABD Senatosu, teknoloji şirketlerini çocuklar için çeşitli tehditler konusunda "makul" adımlar atmaya zorlayan bir yasayı onayladı. Ayrıca bazı eyaletler, çocukların sosyal medya platformlarına erişimini sınırlamak veya şirketleri genç kullanıcıları korumak üzere önlemler almaya teşvik etmek için yasalar geliştirdi.