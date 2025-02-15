ABD'de Binlerce Federal Çalışan Açıkta Kaldı: İşten Çıkarma Süreci Başladı

ABD'de Federal Çalışan İşten Çıkarmaları Hız Kesmeden Devam Ediyor

ABD, Donald Trump yönetiminin aldığı karar doğrultusunda, son iki gün içinde binlerce federal çalışanın işine son verdi. Orman yangınlarının önlenmesi ve tıbbi araştırmalar gibi birçok alanda görev yapan bu çalışanlar, ülkedeki federal iş gücünü önemli ölçüde etkiliyor.

Deneme Süresindeki Çalışanlar Hedef Alındı

Axios’un haberine göre, ismi verilmeyen bir kaynağa dayandırılan bilgilere göre, kurumlar, deneme süresindeki çalışanlarını işten çıkarmaları için 18 Şubat'a kadar süre verildiği belirtildi. ABD'deki federal kurumlarda bulunan yaklaşık 200 bin deneme süresindeki çalışanın bulunduğu, ancak istisnalarla karşılaşılabileceği ifade ediliyor.

İşten Çıkarma Sürecinin Detayları

Ayrıca, ABD Gelir İdaresi, Tüketici Finansal Koruma Bürosu ve ABD Tarım Bakanlığı gibi çeşitli kurumlarda bazı çalışanların işten çıkarıldığı ve daha fazla işten çıkarma bildirimleri alındığı kaydedildi. Amerikan Kamu Çalışanları Federasyonu (AFGE) yetkilisi, OPM (ABD Personel Yönetim Ofisi) bünyesindeki 18 personelin tamamen işten çıkarıldığını duyurdu.

Hızla Gelişen Olaylar

AFGE yetkilisi, OPM'nin 13 Şubat'ta video görüşmeleri ile birçok deneme süresindeki çalışanı işten çıkardığını aktarırken, bu kişilere 15.00’e kadar bina terk etmeleri gerektiği bildirildi. Federal Enerji Bakanlığı çalışanlarına gönderilen mesajda, "OPM talimatları uyarınca istihdamınızın devamının kamu yararına olmayacağı tespit edilmiştir," ifadesi kullanıldı.

İşten Çıkarma Sayıları Artıyor

Gazi İşleri Bakanlığı, 13 Şubat'ta 1000'den fazla çalışanın işine son verildiğini doğruladı. CNN, ABD Orman Hizmetlerinde 3 bin 400 ve Enerji Bakanlığında ise 2 bin kişinin işten çıkarıldığını belirtirken, başka bir kaynak olan STAT News, Sağlık Bakanlığında da 5 bin 200 kişinin görevine son verildiğini bildirdi.

Beyaz Saray'dan Açıklama Bekleniyor

OPM sözcüsü, deneme süresini "iş başvuru sürecinin devamı" olarak tanımlarken, kurumların Trump yönetiminin federal hükümeti yeniden yapılandırma çabalarına destek olmak amacıyla bağımsız hareket ettiğini ifade etti. Öte yandan, toplamda kaç kişinin işten çıkarıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı ve Beyaz Saray'ın konuya ilişkin yorum talebine henüz yanıt verilmedi.