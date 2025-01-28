ABD'de Bir Günde 1179 Düzensiz Göçmen Gözaltına Alındı

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), sınır güvenliğini artırmak amacıyla yürütülen operasyonlar kapsamında, bir günde toplam 1179 düzensiz göçmeni gözaltına aldıklarını bildirdi.

ICE'nin resmi X hesabında yapılan açıklamada, birden fazla federal ajansın işbirliğiyle gerçekleştirilen operasyonlar sonucu gözaltına alınan göçmenlerin sayısı duyuruldu. Bu rakam, ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 Ocak'taki göreve başlamasından bu yana kaydedilen en yüksek gözaltı sayısını ifade ediyor.

Ayrıca, Amerikan NBC News kanalından elde edilen verilere göre, gözaltına alınan 1179 kişinin yalnızca 613'ünün ağır suç işlemiş olduğu, geri kalanların ise şiddet içermeyen suçlardan veya ABD sınırını yasa dışı yollarla geçmek dışında herhangi bir suçtan muaf olduğu öne sürüldü.

Trump Yönetiminin Göçmen Politikasındaki Değişiklikler

Trump, göreve geldikten sonra, ABD'de doğan göçmen çocuklarına otomatik vatandaşlık sağlayan düzenlemenin kaldırılacağını ve bu hakkı tanıyan Anayasa'nın 14. ek maddesinin yeniden yorumlanması gerektiğini belirtmişti.

Sınırdaki düzensiz göçmen akışını sonlandırma amacıyla sert tedbirler alacağını duyuran Trump, yasal yollarla göç etme imkanı tanıyan "CBP One" uygulamasını kaldırmış ve sınır güvenliğini artırmak için yeni bir başkanlık kararnamesi imzalamıştı.

Ek olarak, Trump yönetimi, göçmenlerin sınır dışı edilmesine yönelik çabaların artırılması için, Uyuşturucuyla Mücadele Dairesi (DEA), Alkol, Tütün, Ateşli Silahlar ve Patlayıcılar Bürosu (ATF) gibi federal ajanslara geniş yetkiler vermiştir.