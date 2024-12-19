ABD'de Çin İle İlişkili Yasa Dışı Karakol İtirafı

ABD'de Yasa Dışı Çin Karakolu İtirafı

ABD'nin New York eyaletinde, 17 Nisan 2023 tarihinde yapılan bir baskında, Çin Halk Cumhuriyeti'nin (ÇHC) 'ileri karakolu' gibi faaliyet gösteren yasa dışı bir ofisin işlettiğini itiraf eden bir kişi gözaltına alındı. Manhattan adasının güneyindeki China Town semtine yakın bir bölgede gerçekleştirilen operasyonda, 60 yaşındaki Chen Jinping adlı Amerikan vatandaşı, 'Çin hükümeti adına denizaşırı polis karakolu gibi çalışan ofisi' işlettiğini kabul etti.

Suçlamalar ve Olası Ceza

Chen Jinping, Çin için ajanlık yapmak üzere komplo kurmaktan suçlu olduğunu itiraf etti ve eğer hüküm giyerse 5 yıla kadar hapis cezası ile karşı karşıya kalabileceği belirtiliyor. Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Ulusal Güvenlik Şubesi Müdür Yardımcısı Robert Wells, Chen'in suçunu kabul etmesini, 'Çin hükümetinin Komünist Parti aleyhinde konuşanları tehdit etmek ve sindirmek için sarf ettiği sinsi çabaların çarpıcı bir hatırlatıcısı' olarak değerlendirdi.

Çin'in Yasa Dışı Operasyonlarına Tepkiler

Başsavcı Yardımcısı Matthew Olsen, Çin'in denizaşırı polis karakolu işletme girişimini 'ABD egemenliğine açık bir hakaret ve Amerikan toplumu için tehlike' olarak nitelendirdi. Olsen, ABD makamlarının, 'Çin'in baskıcı erişimini ABD'ye yayma çabalarına yardımcı olmaya çalışan herkesin peşini bırakmayacaklarını' ifade etti.

Diğer Gözaltılar ve Suçlamalar

Chen ile birlikte geçen yıl gözaltına alınan Lu Jianwang ise suçsuz olduğunu savunarak yargılanmayı bekliyor. Lu, Çinli bir kaçağı Çin'e dönmesi için taciz etmek ve Kaliforniya'da demokrasi yanlısı bir aktivistin yerinin tespitine yardımcı olmakla suçlanıyor.

Çin'in Global Yasa Dışı Karakolları

Yetkililer, dünyada 53 ülkede en az 100 'karakol' olduğuna dikkat çekerek, bu ofislerin yurtdışındaki Çin vatandaşlarını tehdit etmek ve izlemek için kullanıldığını vurguladı. Ancak Çin, bu yapıları yurt dışındaki vatandaşlarına idari hizmetler sunma amacı güden 'hizmet istasyonları' olarak tanımlıyor.