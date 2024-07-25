ABD'de Çocuk Sahibi Olma İsteği Düşüşte

ABD'de Çocuk Sahibi Olma Eğilimleri Değişiyor

ABD merkezli Pew Araştırma Merkezi tarafından yapılan son bir ankete göre, ülkedeki yetişkinlerin %47'sinin çocuk sahibi olma isteği bulunmuyor. Axios tarafından yayımlanan habere göre, ankete katılan kişilere çocuk sahibi olma istekleri soruldu.

Anketin Detayları

Ankete katılan 2,542 kişi 50 yaş üstü ve 770 kişi de 50 yaş altındaydı. Katılımcıların %47'si çocuk sahibi olmak istemediklerini ifade etti. 2018 yılında yapılan bir önceki ankette bu oran %37, 2021 yılında ise %44 olarak kaydedilmişti.

Çocuk Sahibi Olma İsteğinin Nedenleri

Ankette, katılımcılar çocuk sahibi olmama nedenleri hakkında farklı yorumlar yaptılar. Çoğu kişi çocuk sahibi olmak istemediğini belirtirken, bazıları dünyanın mevcut koşullarının çocuk bakımı için elverişli olmadığını savundu. Diğer bir grup ise çocuk bakımına yönelik bütçelerinin yetersiz olduğunu ifade etti.

Cinsiyete Göre Farklılıklar

Ankete katılan kadınların %64'ü çocuk sahibi olmak istemediğini belirtirken, erkeklerde bu oran %50 olarak saptandı.