ABD'de Cumhuriyetçiler Senato'da 53 Sandalyeye Ulaştı

ABD Kongre Seçimlerinde Cumhuriyetçi Başarı

Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılan Kongre seçimlerinde Cumhuriyetçiler, Senato'da 53 sandalyeye ulaşarak çoğunluğu sağladı. Halen oy sayım işlemleri devam eden Temsilciler Meclisi'nde ise Cumhuriyetçiler 211, Demokratlar ise 199 sandalye kazanmış durumda.

Senato'da Cumhuriyetçiler Hızla İlerliyor

5 Kasım'da gerçekleştirilen seçimlerde, Cumhuriyetçi Parti uzun bir aradan sonra Kongre'nin üst kanadında kontrolü yeniden eline aldı. Associated Press'in (AP) açıkladığı resmi olmayan sonuçlara göre Cumhuriyetçiler, Pennsylvania eyaletinde Demokrat rakiplerini de geride bırakarak önemli bir başarı elde etti. Pennsylvania Sonuçları ve Diğer Eyaletler

Pennsylvania eyaletinde Cumhuriyetçi Dave McCormick, Demokrat bob Casey'yi geçerek bu sandalyenin sahibi oldu. Böylece Cumhuriyetçiler, daha önce demokratlarda olan 4 Senato koltuğunu kazanarak toplamda senatör sayılarını 49'dan 53'e çıkardılar.

Diğer Kazanılan Sandalyeler

Önceki dönem Demokratların elinde bulunan Ohio, West Virginia ve Montana gibi eyaletlerden de sandalyeler kazanıldı. Ohio'da Bernie Moreno, Montana'da Tim Sheehy ve West Virginia'da Jim Justice, rakiplerini mağlup ederek bu koltukları Cumhuriyetçi Parti'ye kazandırdı.

Temsilciler Meclisi Durumu

Temsilciler Meclisi'nde ise hala oy sayım süreçleri devam etmekte. Burada bir partinin çoğunluğu kazanabilmesi için 218 sandalye geçmesi gerekmektedir. Meclis, toplamda 435 temsilciden oluşuyor ve her 2 yılda bir tüm üyeleri yenileniyor. Nüfusa oranla her eyaletin temsilci sayısı belirleniyor.

Senato Yapısı

Senato'da görev başına seçilen 100 senatör, 50 eyaletin her biri için 2 senatör olarak belirlenmiştir. Bu seçimde 34 sandalyede kimin oturacağı kesinleşecek.