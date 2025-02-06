ABD'de DeepSeek'in Hükümete Ait Cihazlarda Yasaklanması İçin Yasa Tasarısı Hazırlandı

Temsilciler Meclisi'nden DeepSeek'e Yasa Tasarısı

ABD'de Temsilciler Meclisi'nin iki üyesi, Çin merkezli teknolojik firması DeepSeek'in hükümete ait cihazlarda kullanımını yasaklamak üzere bir yasa tasarısı hazırladı. Demokrat Josh Gottheimer ve Cumhuriyetçi Darin LaHood tarafından geliştirilen tasarının arkasında yatan sebep, DeepSeek'e yönelik güvenlik endişeleri.

Güvenlik Endişeleri Üzerine Adım Atıldı

Gottheimer'ın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, yapay zeka modelinin hassas verileri paylaştığına dair bulgular olduğu kaydedildi. Gottheimer, "Yanlış ellere geçerse bu veriler, muhalif Çin Komünist Partisi (ÇKP) için büyük bir kazanç olacaktır." dedi.

Gottheimer, ayrıca, "ÇKP'nin hükümete ait cihazlara sızmasına ve ulusal güvenliği tehlikeye atmasına izin veremeyiz. DeepSeek'in ABD vatandaşlarının hassas verilerinin çalınması için kullanıldığına dair rahatsız edici kanıtlarımız var." ifadelerini kullandı.

DeepSeek'in Hızla Büyüyen Etkisi

Geçtiğimiz günlerde The Wall Street Journal'da yer alan habere göre, Gottheimer, yasa tasarısının, düşmanların hükümetten veri almasını engellemek için atılması gereken en bariz adımlardan biri olduğunu vurguladı.

Kanadalı siber güvenlik firması Feroot Security, DeepSeek'in internet sitesindeki giriş sisteminde bazı kullanıcı bilgilerini Çin’in telekom şirketi China Mobile'a iletebilecek bilgisayar kodlarını tespit ettiğini duyurmuştu.

DeepSeek'in Gelişimi

Temel yatırımcısının High-Flyer Capital Management olduğu DeepSeek, 20 Ocak'ta piyasaya çıkan ve diğer yapay zeka şirketlerine kıyasla düşük maliyetle geliştirilen açık kaynaklı modeli DeepSeek-R1 ile dikkat çekti. Dünya çapında hızla yaygınlaşan DeepSeek, ChatGPT'yi geride bırakarak en fazla indirilen yapay zeka uygulaması olmayı başardı.