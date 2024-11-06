ABD'de Doğu Eyaletlerinde Sandıklar Kapanıyor

ABD'de İlk Sandıklar Kapanıyor

Amerikan halkı, Demokrat aday Kamala Harris ile Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump arasında süren başkanlık yarışında oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Seçim Günü Detayları

Bugün gerçekleştirilen 60. başkanlık seçimlerinde, doğu eyaletlerinden Kentucky ve Indiana'da yerel saatle 18.00 itibariyle ilk sandıklar kapandı. Oy verme işlemleri, birçok eyalette sabah 06.00’da başlamıştı.

Sandıkların Kapanma Saatleri

Kentucky ve Indiana'nın ardından, doğu kıyısındaki diğer eyaletlerde sandıkların kapanma saatleri şu şekilde; Virginia ve Florida'da 19.00 (TSİ Çarşamba 03.00), Washington DC ve Pensilvanya'da 20.00 (TSİ Çarşamba 04.00), New York’ta ise 21.00 (TSİ 05.00) olarak belirlenmiş durumda.

Batı Eyaletlerinin Durumu

ABD'nin batı kıyısındaki birçok eyalette ise, California dahil, sandıklar yerel saatle 20.00'de (TSİ 07.00) kapanacak.

Seçimin Önemi

Başkanlığı kazanan aday, 20 Ocak 2025'te yemin ederek görevine başlayacak. Başkanlık seçimleri, her eyaletin belirli bir delege sayısına sahip olduğu "Seçiciler Kurulu" sistemi üzerinden yürütülüyor. Adayların 270 delegeden fazlasını kazanması durumunda başkanlık hakkını elde edecekler.