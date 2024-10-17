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ABD'de Düşen Savaş Uçaklarının Enkazı Bulundu, Mürettebat Kayıp

Washington'da bir savaş uçağının düşmesinin ardından enkaz bulunurken, mürettebat hala kayıp durumda. Arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 09:46
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 09:46
ABD'de Düşen Savaş Uçaklarının Enkazı Bulundu, Mürettebat Kayıp

ABD Savaş Uçağının Kazası ve Enkaz Bulunması

ABD Donanması, Washington eyaletinde rutin eğitim uçuşu sırasında düşen bir savaş uçağının enkazını bulduğunu açıkladı. Ancak, uçakta bulunan iki kişilik mürettebat halen kayıplar arasında.

Kaza Detayları

15 Ekim tarihinde, yerel saatle 15.23'te, EA-18G Growler tipi jetin Rainier Dağı'nın doğusunda düştüğü bildirildi. Donanma, kazanın ardından hızlı bir şekilde arama kurtarma çalışmalarına başladı.

Arama Kurtarma Çalışmaları

Arama kurtarma ekipleri, uçak enkazını Rainier Dağı'nın yamacında, 16 Ekim'de yerel saatle 12.30 civarında buldu. Ancak, uçağın içinde bulunan mürettebatın izine rastlanmadığı belirtildi.

Mürettebatın Durumu

Kazanın ardından mürettebatın nasıl bir durumda olduğu henüz netlik kazanmadı. Haftasonu bölgedeki hava koşullarının zorlaşması beklenirken, ilave arama kurtarma ekipleri de konuşlandırılacak.

Soruşturma Devam Ediyor

Kazaya ilişkin detaylı bir soruşturma süreci de başlatılmış durumda. İlgili otoriteler, kazanın nedenini belirlemek için çalışmalara hız kesmeden devam ediyor.

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