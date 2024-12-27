ABD'de Evsizlik Oranı 2024'te Yüzde 18 Arttı

ABD'de Evsizlik Sorunu Derinleşiyor

ABD'de evsizlerin oranı, 2024 yılında %18 artış göstererek, son yılların en büyük yıllık artışını kaydetti. ABD Konut ve Kentsel Gelişim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, bu artışın birçok faktörden kaynaklandığı belirtildi.

Evsizlikle Mücadelede Zorluklar

Yapılan rapora göre, ABD genelinde toplam 771 bin kişi acil barınaklarda, geçici barınma alanlarında veya sokaklarda hayatını sürdürüyor. 2024 yılına ait evsizlik oranındaki bu rekor artış, konut fiyatlarındaki kriz, artan enflasyon, durağan ücretler, sistematik ırkçılık ve halk sağlığı konusundaki eşitsizlikler gibi etmenlerle bağlantılı olarak ele alınıyor.

Özellikle Çocuklu Aileler Etkileniyor

Raporda dikkat çeken bir başka nokta ise çocuklu ailelerde evsizlik oranındaki artışın %39 olarak kaydedilmesi. Ayrıca, 18 yaş altı çocuklarda bu oranın %33 (yaklaşık 150 bin çocuk) artmış olması, durumu daha da endişe verici hale getiriyor.

ABD, evsizlik sorunuyla başa çıkmak için kapsamlı çözümler arayışına girmişken, bu ciddi artışın toplumsal etkileri üzerine tartışmaların devam etmesi bekleniyor.