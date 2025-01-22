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ABD'de Federal Göçmenlik Kuvvetlerine Okul ve Kiliselerde Tutuklama Yetkisi Verildi

ABD'de göçmenlik kolluk kuvvetlerine hassas bölgelerdeki düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verildi.

Yayın Tarihi: 22.01.2025 01:33
Güncelleme Tarihi: 22.01.2025 01:33
ABD'de Federal Göçmenlik Kuvvetlerine Okul ve Kiliselerde Tutuklama Yetkisi Verildi

Yetki Artışı ve Uygulama Değişikliği

ABD’de federal göçmenlik kolluk kuvvetlerine, okul, hastane ve kilise gibi hassas kabul edilen alanların içinde veya etrafında düzensiz göçmenleri tutuklama yetkisi verildi. Geçici İç Güvenlik Bakanı Benjamine Huffman, yeni yönergelerle birlikte bu uygulamayı duyurdu.

Huffman'ın Açıklamaları

Huffman, Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) kuvvetlerine daha fazla yetki verildiğini belirterek, "Suçlular artık tutuklanmaktan kaçınmak için Amerika'nın okullarında ve kiliselerinde saklanamayacak. Trump yönetimi, cesur kolluk kuvvetlerimizin ellerini bağlamayacak ve bunun yerine sağduyularını kullanmalarına güvenecek," ifadelerini kullandı.

Göçmen Hakları Savunucularının Endişeleri

Bu durum, göçmen hakları savunucuları tarafından endişeyle karşılandı. Onlar, hassas alanlarla ilgili politikanın kaldırılmasının, göçmen topluluklarında korku yaratacağı ve çocukların okula gitmelerini veya insanların hastanelerde tedavi olmaktan çekinmelerine neden olacağı savında bulunuyor.

Geçmiş Uygulamalar

ICE, 2011 yılında federal kolluk kuvvetlerinin okul, hastane ve kilise gibi hassas kabul edilen yerlerde düzensiz göçmenlerin tutuklanmasını engelleyen bir politikayı devreye almıştı. Eski Başkan Joe Biden yönetimi de benzer bir kılavuz yayınlayarak bu uygulamayı sürdürmüştü.

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