ABD'de Filistin Yanlısı Protestolar Sonrası Öğrencilere Yönelik Baskılar Artıyor

ABD'de Filistin yanlısı öğrencilere yönelik baskı: Protestoların etkisi

Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Hükümet İşleri Direktörü Robert McCaw, Filistin yanlısı aktivist ve Columbia Üniversitesi öğrencisi Mahmud Halil gibi pek çok öğrencinin tutuklanmasını, Filistin yanlısı protestoların ABD'deki etkisinin bir kanıtı olarak değerlendirdi. McCaw, Trump yönetiminin bu tutuklamalar üzerinden yürüttüğü politikaların, Filistin aktivizmine karşı bir 'İslamofobianın' parçası olduğunu vurguladı.

Trump Yönetimi'nin Kararnamesi ve Filistin Yanlısı Aktivizm

30 Ocak 2025 tarihinde yürürlüğe giren kararname ile ABD'de üniversite kampüslerinde Filistin yanlısı yürüyüş ve eylemlerin yasaklandığı ve bu eylemlere katılanların oturum ve vizelerinin iptal edileceği ifade edildi. Bu kararname çerçevesinde, Halil'in tutuklanmasının önemli bir adım olduğunu belirten McCaw, hâlâ Halil'e yöneltilen bir suçlama veya yargılama olmadığını kaydetti.

İslamofobik Uygulamalara Dikkat Çekildi

McCaw, Trump yönetiminin bu uygulamalarının geçmişte Soğuk Savaş döneminde kullanılan yasa örneklerine dayandığını, günümüzde ise Filistin destekçilerine yönelik hukuksuz bir ayrımcılığın söz konusu olduğunu belirtti. “Filistinli protestocular bununla gurur duymalıdır” diyerek, Filistin destekçi eylemlerin artan etkisi karşısında duyulan rahatsızlığın bir göstergesi olduğunu vurguladı.

ABD'de İslamofobi İstatistikleri ve Halkın Tepkisi

CAIR, son raporunda, 2024 yılında 8,600'den fazla sivil haklar şikayeti alındığını belirtti. McCaw, İslamofobinin ABD'deki en yüksek seviyeye ulaştığını ve bu durumun, hükümetin Filistin yanlısı aktivistlere karşı sert yaptırımları ile daha da güçlendiğini ifade etti. Ayrıca, Halil’in durumu sonrası sokaklardaki protesto hareketlerinin bir yansıması olduğunu söyledi.

Siyasi Baskılar ve Aktivistlerin Mücadelesi

McCaw, Hristiyan, Yahudi veya Müslüman fark etmeksizin herkesin insan hakları mücadelesinde birleşmesi gerektiğini vurguladı. Hükümetin baskı ve yaptırımlarının meşru mücadelenin önüne geçemeyeceğini belirterek, toplumu harekete geçmeye çağırdı. “Filistin insan haklarını destekleyen herkese güçlü kalmalarını söylüyorum.” diyerek, aktivistlerin mücadelesinin devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Mahmud Halil'in Tutuklanması ve Hukuki Süreçler

Halil, 3 Mart tarihinde eşiyle evine dönerken gözaltına alınmıştı. Avukatı Amy Greer, Halil'in yeşil kart sahibi olmasına rağmen tutuklandığını ve yeşil kartının iptal edildiğini açıkladı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, sosyal medyada paylaştığı mesajda, Hamas destekçilerinin vizelerinin iptal edileceğini belirtmişti. Halil’in avukatlarının mahkemeye başvurması üzerine, bir yargıç Halil'in sınır dışı edilmesine geçici bir engel kararı koymuştu.