ABD'de Filistinli Aktivist Mahmud Halil İçin Gösteriler Yapıldı

Washington DC ve New York'ta, tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması için eylemler düzenlendi.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 10:10
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 10:10
ABD'de Filistinli Aktivist Mahmud Halil İçin Gösteriler Yapıldı

ABD'de Filistinli Aktivist Mahmud Halil İçin Büyük Gösteriler

ABD'nin başkenti Washington DC ve New York'ta, Columbia Üniversitesi'ndeki Filistin'e destek gösterilerine öncülük ettiği gerekçesiyle tutuklanan Filistinli aktivist Mahmud Halil'in serbest bırakılması adına protestolar düzenlendi.

Washington DC'de Yoğun Protesto

Washington DC'de göstericiler, ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) binası yakınında toplandı. Filistinli aktivist Halil'in tutuklanmasını protesto eden kalabalık, "Özgür Filistin", "Mahmud Halil'i serbest bırakın" ve "ICE kampüslerimizden çık" yazılı dövizler taşıdı. Protestocular, "Adalet istiyoruz, nasıl olacak diyorsunuz. Mahmud Halil'i şimdi serbest bırakın!" ve "Tüm öğrencileri serbest bırakın!" gibi sloganlar attı.

New York'ta Birlik Olma Mesajı

New York'ta da Halil'in tutuklanmasını kınayan yüzlerce kişi, Times Meydanı'ndan Columbus Circle'a yürüyüş gerçekleştirdi. Göstericilerden biri, "Mahmud Halil'e yönelik saldırılar, bir kişiye özel değil. Bunlar, adalet için konuşmaya ve destek vermeye cesaret eden herkese yönelik saldırılardır," şeklinde konuştu. Filistin bayrağı ve "Mahmud Halil'i serbest bırakın" yazılı pankartlar taşıyan protestocular, Halil'in protesto hakkının yasalarca korunduğunu vurguladı.

Halil'in Tutuklanma Sebepleri

Columbia Üniversitesi'ndeki protestoları yönlendirenFilistinli aktivist Mahmud Halil, 3 Mart'ta eşiyle evine dönerken gözaltına alındı. Avukatı Amy Greer, Halil'in Yeşil Kart sahibi olduğunu ve Amerikalı eşinin bulunmasına rağmen ICE yetkilileri tarafından tutuklandığını, yeşil kartının iptal edildiğini ifade etti. Ayrıca, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio sosyal medya platformu X'te, "Amerika'daki Hamas destekçilerinin vizelerini veya yeşil kartlarını iptal edeceğiz, böylece sınır dışı edilebilecekler," mesajını paylaştı. Mahmud Halil için bir yargıç, sınır dışı edilmesine geçici engel kararı koymuş durumda.

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