ABD'de Fırtınalardan Ölü Sayısı 33'e Yükseldi

Şiddetli fırtınalar, ABD'nin ortabatı ve güneyinde 33 can kaybı ve 29 yaralıya yol açtı.

Yayın Tarihi: 16.03.2025 06:40
Güncelleme Tarihi: 16.03.2025 06:40
ABD'de Fırtınalardan Ölü Sayısı 33'e Yükseldi

Şiddetli Fırtınalar ABD'yi Vurdu

ABD'nin ortabatı ve güney kesimlerini etkileyenşiddetli fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama gibi eyaletler başta olmak üzere, ülkenin büyük bir kısmında olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Fırtınanın Etkileri

Fırtınalar nedeniyle binlerce kişinin evini kaybettiği ve çeşitli yaralanmalarla en az 29 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Eyalet yetkilileri, can kaybının eyaletlere göre dağılımını açıkladı: Missouri'de 12, Mississippi'de 6, Kansas'ta 8, Arkansas ve Texas'ta 3'er, Oklahoma'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Meteorolojik Uyarılar

Meteoroloji yetkilileri,şiddetli fırtınanın hafta sonu boyunca devam edeceğini ve Mississippi ile Alabama'da kasırga etkilerin görüleceğini tahmin ediyor. Ayrıca, yetkililer ani seller konusunda da önemli uyarılarda bulunuyor.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Lübnanlı Dürzi Lider Canbolat'tan Suriye'deki Dürzilere Önemli Uyarı
2
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Rachel Corrie'yi Andı
3
Evliya Çelebi'nin Medine ve Mekke Bölümleri TRT 2'de İzleyiciyle Buluşuyor
4
Külliye'de Ramazan Etkinlikleri ile 'İyilik, Sanatın Olsun' Sergisi Ziyaretçilerini Bekliyor
5
Erzurum'da Kayıp 82 Yaşındaki Adamın Cesedi Bulundu
6
Gelibolu Yarımadası'nda Çanakkale Deniz Zaferi Törenlerinin Provası Gerçekleştirildi
7
İklim Değişikliği: Mersin Körfezi ve Doğu Karadeniz Iki Kat Sıcaklaşıyor

Kayseri'de Teravihe Gidene Ücretsiz Tatlı İkramı

Kocaeli'de 'Hacı Baba' Dolandırıcılığı: 2 Milyon TL Topladılar

Eskişehir'den Çiftçilere Ücretsiz Toprak Analizi Desteği

Marmaris Belediyesi'nde Eyvah! Maaşlara Dudak Uçuklatan Zam

Resmi Gazete'de Askeri Öğrenciler için Karar: Bölüm ve Üniversite Değişikliği Yasaklandı

Yapı Kredi Bankası'ndan Çalışanlara Yüzde 19 Zam ve 5.000 TL Ek Ödeme

TOKİ'den 33 İldeki İşyeri Müzayedesi: Yatırım Fırsatları Kapıda!

Türkiye'de Memurlara Yarı Zamanlı Çalışma Hakkı Müjdesi

Faizsiz ve Peşinatsız Araç Finansmanı: 3.333 TL Taksitle Aracınızı Alın!

Mersin'de Öğrencilere ve Yaşlılara Ücretsiz Toplu Taşıma Desteği

2025'te Aile Yılı: Doğum Parası 16 Kat Artacak!

Yapı Kredi'den Mart Ayına Özel 20.000 TL Bedava Para Fırsatı