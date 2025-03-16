ABD'de Fırtınalardan Ölü Sayısı 33'e Yükseldi

Şiddetli Fırtınalar ABD'yi Vurdu

ABD'nin ortabatı ve güney kesimlerini etkileyenşiddetli fırtınalarda hayatını kaybedenlerin sayısı 33'e yükseldi. Texas, Missouri, Oklahoma, Mississippi ve Alabama gibi eyaletler başta olmak üzere, ülkenin büyük bir kısmında olumsuz hava koşulları etkili oldu.

Fırtınanın Etkileri

Fırtınalar nedeniyle binlerce kişinin evini kaybettiği ve çeşitli yaralanmalarla en az 29 kişinin hastaneye kaldırıldığı bildirildi. Eyalet yetkilileri, can kaybının eyaletlere göre dağılımını açıkladı: Missouri'de 12, Mississippi'de 6, Kansas'ta 8, Arkansas ve Texas'ta 3'er, Oklahoma'da ise 1 kişi hayatını kaybetti.

Meteorolojik Uyarılar

Meteoroloji yetkilileri,şiddetli fırtınanın hafta sonu boyunca devam edeceğini ve Mississippi ile Alabama'da kasırga etkilerin görüleceğini tahmin ediyor. Ayrıca, yetkililer ani seller konusunda da önemli uyarılarda bulunuyor.