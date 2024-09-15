ABD’de Gazze Destekçisi Kendini Yaktı, Yetkililer Sessiz

Boston'da Gazze'deki soykırımı protesto eden kişi kendini yaktı. ABD'li yetkililer konu hakkında sessizliğini koruyor.

Yayın Tarihi: 15.09.2024 20:47
Güncelleme Tarihi: 16.09.2024 00:43
ABD’de Gazze Destekçisi Kendini Yaktı, Yetkililer Sessiz

ABD’de Gazze Destekçisi Kendini Yaktı

ABD'nin Boston kentinde, kendini "M. Nelson" olarak tanıtan bir kişi, Gazze'deki soykırımı protesto ederek kendisini ateşe verdi. Bu olay, sosyal medyada geniş yankı bulurken, yetkililerin sessiz kalması eleştirilere neden oldu.

Olayın Detayları

Olayla ilgili ilk bilgiler, 11 Eylül 2023 tarihinde sosyal medyada yayılan bir videoda yer aldı. Kısa video kaydında kendisini tanıtan kişi, "Gazze'de devam eden soykırımda hepimiz suçluyuz" diyerek protesto eyleminde bulundu.

Video boyunca, toplumun savaş ve silah harcamalarına karşı duyarsızlığına dikkat çeken M. Nelson, "Demokrasi, insanların talebine hizmet etmelidir, zenginlerin çıkarına değil" ifadelerine yer verdi. Olayı destekleyen sosyal medya kullanıcıları, yetkilerin konuyla ilgili açıklama yapmadığını ve ulusal medyanın durumu görmezden geldiğini vurguladı.

Yetkililerin Tepkisi

Olayın ardından Boston Polis Departmanı, soruşturmanın sürdüğünü ve ek bilgi veremeyeceklerini belirtti. Ancak, sosyal medya platformlarında yapılan yorumlar, olayın üstünün örtüldüğü yönündeki eleştirileri artırdı. X platformunda (eski adıyla Twitter) birçok kullanıcı, M. Nelson'un protestosuna destek vererek, medya ve hükümetin bu konuyla ilgili sessiz kalmasını eleştirdi.

Daha Önceki Protestolarda Kendini Yakanlar

Bu olay, ABD'de Gazze için kendini yakan üçüncü protestocu olma özelliğini taşıyor. Daha önce Atlanta'da, bilinmeyen bir kişi, benzer bir eylemde bulunmuştu. Ayrıca, 25 yaşındaki Aaron Bushnell, 2024'te Washington'da kendini yakarken "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" demişti.

Olayın yankıları sürerken, M. Nelson’un eylemi, hükümetin Filistin politikalarını tekrar gözden geçirmesi gerektiği konusunda sosyal medya üzerinde geniş bir tartışma başlattı.

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