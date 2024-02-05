ABD'de göçmen krizi büyüyor: Göçme krizi Teksas ile merkez yönetimini karşı karşıya getirdi

ABD'de Teksas Valisi ile Merkezi hükümet arasında sınır meselesi yüzünden büyük bir gerilim var. Sınırı dikenli tellerle çevirip çevirmemek konusunda anlaşamayan Teksas Valisi Greg Abbott, Cumhuriyetçi valilerle birlikte sınıra giderek bir basın toplantısı düzenledi ve yönetime karşı çıktı.

Abbott, "Eyaletlerin Joe Biden ve onun sefilliği tarafından tehdit edilen her türlü yakın tehlikeye veya istilaya karşı savunabileceklerine dair anayasal garantimizi sürdürebilmemizi sağlamaya çalışıyoruz. Amerika Birleşik Devletleri valilerinin yarısı, eyaletlerin sınırımızı güvence altına almak için mümkün olan her şeyi yapabilmelerini sağlamak için davamızda Teksas'a katıldı. Teksas'ı desteklememiz için bize yapılan çağrıya katılan valilerin yarısı bugün bu etkinlikte bize katılıyor" diye konuştu.

Abbott, ABD'nin merkez yönetiminin sınır güvenliği konusundaki kararlarını dinlemiyor. Teksas sınırına dikenli teller ören vali, yasadışı göçmenlerin sınırı geçmesini engellemek istiyor. Yüksek mahkeme, Abbott'ın yaptırdığı tellerin yasal olmadığına karar vermiş ve Biden yönetimine sökün demişti. Valiler bu karara itiraz ederek nöbet tutacaklarını açıkladı.

Tennessee Valisi Bill Lee, "Bu ülkenin umutsuzca liderliğe ihtiyacı var. Bu konuyla ilgili olduğu için Vali Abbott sarsılmaz bir liderlik gösterdi" diye konuştu. Binlerce göçmen sınırdan geçmeye devam ediyor. Vali ve yandaşlarına göre bunların içinde suçlular da mevcut. Teksas Valisi Greg Abbott, "Terörist izleme listesinde sürekli sınırdan geçerken yakalanan insanlar var. Bunlar yakalanmamak için ekstra para ödüyorlar" dedi.

ABD HÜKÜMETİ İLE TEKSAS ARASINDA YETKİ KRİZİ YAŞANIYOR

Teksas Ulusal Muhafızlarının Shelby Park bölgesindeki Eagle Pass kentinde engel olması nedeniyle bazı kaçak göçmenler, kentin dış bölgelerindeki yerlerden ABD topraklarına sızmak için gece karanlığından yararlandı.

Sınır nehri Rio Grande'yi karanlık bir bölgeden geçerek Meksika ile Eagle Pass arasındaki demiryolu köprüsüne ulaşan 7 kişilik kaçak göçmen grubu, drone kamerasıyla kaydedildi. 4 erkek ve 3 kadından oluşan grup, ulusal muhafızlara yakalanınca, köprünün ABD tarafındaki bacağının çevresine çekilmiş dikenli tellerin içinde sıkışıp kaldı.

Teksas'ın New Mexico eyaletine yakın olan El Paso sınır bölgesinde, kaçak göçmenlerin sınırı rahatça aşıp ABD federal güçlerine teslim oldukları görüldü. AA'nın çektiği görüntülerde, El Paso'nun karşısındaki Meksika toprağı Ciudad Juarez'den ABD'ye gelen sığınmacıların federal sınır güçleri tarafından karşılanıp içeri alındıkları belirtildi.