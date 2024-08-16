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ABD'de Gözaltına Alınan Perulu Çete Elebaşı: Gianfranco Torres-Navarro

Gianfranco Torres-Navarro, Los Killers çetesinin lideri olarak New York'ta gözaltına alındı. 23 cinayete karışmakla suçlanıyor.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 10:21
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 10:21
ABD'de Gözaltına Alınan Perulu Çete Elebaşı: Gianfranco Torres-Navarro

Perulu Çete Elebaşı ABD'de Yakalandı

ABD Göç ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE), Perulu suç örgütü "Los Killers"ın lideri Gianfranco Torres-Navarro'nun New York'un Endicott kasabasında gözaltına alındığını açıkladı.

Cinayet Şüphesiyle Aranıyordu

ICE'nin açıklamasına göre, Torres-Navarro, Peru'da 23 cinayet ile ilişkilendirilerek aranıyordu. Geçtiğimiz Mayıs ayında hükümetsiz yollarla Teksas-Meksika sınırından ABD'ye girdiği belirtildi. Şu anda Buffalo Gözetim Merkezi'nde tutuluyor.

Toplum için Tehdit

ICE bölge sorumlusu Thomas Brophy, Torres-Navarro'nun toplum güvenliği için ciddi bir tehdit oluşturduğunu dile getirerek, "New York'umuzda tehlikeli bireylerin barınmasına izin vermeyeceğiz," ifadelerini kullandı.

İkinci Gözaltı

Ayrıca, Torres-Navarro'nun sağ kolu olarak bilinen kız arkadaşı Mishelle Sol Ivanna Ortiz Ubillus da gözaltına alındı. Peru'daki basına göre, Los Killers çetesi, inşaat sektöründeki işletmeleri hedef alarak harç alıyor ve rakiplerine karşı şiddet uyguluyor.

Son Suçlamaları

Torres-Navarro, en son emekli bir polis memuruna yönelik cinayet ve San Miguel Belediyesi yetkilisine saldırı suçlamasıyla da aranıyordu.

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