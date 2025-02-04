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ABD'de Hazine Bakanlığına DOGE Dava Açıldı

Elon Musk'ın başında olduğu DOGE, Hazine Bakanlığı tarafından hassas verilere erişim izni aldığı gerekçesiyle mahkemeye verildi.

Yayın Tarihi: 04.02.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 10:47
ABD'de Hazine Bakanlığına DOGE Dava Açıldı

ABD'de, Hazine Bakanlığı'nın Elon Musk'ın yönettiği Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE)'na ödeme sistemi verilerine erişim yetkisi vermesi nedeniyle mahkeme süreci başlatıldı.

Hizmet Çalışanları Uluslararası Sendikası (SEIU), Emekli Amerikalılar Birliği (ARA) ve Amerikan Hükümet Çalışanları Federasyonu (AFGE) tarafından başkent Washington DC'deki federal mahkemeye sunulan dava dilekçesinde dikkat çekici ifadeler yer aldı. Dilekçede, "DOGE ile bağlantılı kişilere, belirsiz süre için tam ve kesintisiz erişim sağlanması, emekliler, vergi mükellefleri, federal çalışanlar ve şirketler gibi toplumun her kesimine ait bilgilerin federal yasa kapsamında korunacağına dair hiçbir güvenceye sahip olunmadığı" vurgulandı.

Dava dilekçesinde, ABD Hazine Bakanı Scott Bessent'in, hassas verilere erişim sağlanmaması için çalışan yetkililere karşı cezai önlem aldığı iddia edilirken, kişilerin mahremiyetine yönelik müdahale boyutunun çok büyük olduğu belirtildi.

DOGE'nin, Donald Trump yönetiminin federal hükümet harcamalarını azaltma hedefini destekleyeceği öne sürerken; Sosyal Güvenlik Kurumu ve federal sağlık hizmetleri Medicare'in müşteri ödeme sistemleri de dahil olmak üzere Hazine Bakanlığının hassas verilerine erişim sağladığı kaydedildi.

ABD Senato azınlık lideri Chuck Schumer, DOGE'ye verilen söz konusu yetkinin kaldırılması çağrısında bulunarak, aksi takdirde Kongre'nin harekete geçeceği uyarısında bulundu.

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