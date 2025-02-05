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ABD'de Helikopter ve Uçak Kazasında 67 Kişinin Kalıntılarına Ulaşıldı

ABD'de helikopterle yolcu uçağının çarpışması sonucu ölen 67 kişinin kalıntılarına ulaşıldı; 66'sının kimliği tespit edildi.

Yayın Tarihi: 05.02.2025 10:18
Güncelleme Tarihi: 05.02.2025 10:18
ABD'de Helikopter ve Uçak Kazasında 67 Kişinin Kalıntılarına Ulaşıldı

ABD'de Feci Hava Kazası: Helikopter ve Yolcu Uçağının Çarpışması

Amerika Birleşik Devletleri'nde, helikopter ile uçağın çarpıştığı kazada ölen 67 kişinin kalıntılarına ulaşıldığı bildirildi. Potomac Nehri'nde yapılan yoğun arama çalışmaları neticesinde, hayatını kaybeden tüm bireylerin kalıntılarına erişildi.

Kimlik Tespit Çalışmaları Sürüyor

Yetkililer, adli tıp kurumunun devam eden kimlik tespit çalışmalarında, ölen 67 kişiden biri hariç 66 kişinin kimliğinin belirlendiğini açıkladı.

Kaza İncelemeleri Devam Ediyor

ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB), Potomac Nehri’ne düşen uçağın enkazı üzerinde incelemelere devam edildiğini duyurdu. Kazaya ilişkin ön soruşturma raporunun ise 30 gün içerisinde açıklanması bekleniyor.

Geçmişteki Olayın Detayları

Olayın oluştuğu gün, 29 Ocak tarihinde, Ronald Reagan Havalimanı yakınlarında American Airlines’a ait bir yolcu uçağı ile “Black Hawk” tipi bir askeri helikopterin çarpıştığı öğrenildi. Kazada 60 yolcu ve 4 kişilik mürettebatın bulunduğu yolcu uçağı ile 3 askeri personelin yer aldığı helikopter Potomac Nehri'ne düştü. Yetkililer, üzücü kazada kurtulan olmadığını bildirdi.

Daha önce yapılan açıklamalarla, hayatını kaybeden 67 kişiden 55’inin kalıntılarına ulaşıldığı ve kimliklerinin tespit edildiği kaydedilmişti.

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