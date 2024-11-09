ABD'de Irkçı Mesaj Skandalı: Adalet Bakanlığı ve FBI Soruşturma Başlattı

Irkçı Mesajlar Üzerine Soruşturma

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), ABD Adalet Bakanlığı ve Federal İletişim Komisyonu (FCC), ülke çapında siyahi vatandaşların telefonlarına gönderilen ırkçı içerikli toplu mesajları büyük bir titizlikle soruşturuyor.

FCC'den Açıklama

FCC, New York, Alabama, California, Ohio, Pensilvanya, Maryland ve Tennessee gibi birçok eyalette yetişkin ve çocuk birçok siyahi vatandaşa gönderilen bu mesajların kabul edilemez olduğunu belirtti. FCC Başkanı Jessica Rosenworcel, konunun ciddi bir mesele olduğunu vurgulayarak, bu durumu ciddiye aldıklarını ifade etti.

Mesajların İçeriği ve Kaynağı

Louisiana Başsavcısı Liz Murrill, mesajlarda yer alan ifadelerin şok edici olduğunu belirterek, "En yakın plantasyonda pamuk toplamak için seçildiniz." ve "Özel kölelerimiz sizi bir araçla alacaktır." gibi ifadelerin kaynağının gizlenmesi amacıyla VPN kullanılarak gönderildiğini aktardı. Maryland Başsavcısı Anthony Brown ise, bu mesajların dergi üyelikleri ve kampanya bağışları gibi çeşitli veri kümelerinden yararlanılarak gönderildiğini belirtti.

Mesajları Gönderen Şirketin Açıklaması

Mesajları yollayan TextNow adlı telefon hizmeti sağlayıcısı, ilgili hesapların kapatıldığını duyurarak, "Mesajların, ABD genelinde birden fazla kullanıcı aracılığıyla gönderildiğini öğrendik ve bu saldırıyı soruşturmak için ortaklarımızla ve emniyet güçleriyle işbirliği içinde çalışıyoruz." ifadesinde bulundu.

Uzman Görüşü

North Carolina Üniversitesinde yazılım ve bilgi hizmetleri alanında doktor öğretim üyesi Cori Faklaris, mesajları yollayan kişilerin internette nispeten uygun fiyatlarla satın alınabilen kişisel veri koleksiyonları gibi kaynaklardan yararlandığını ifade etti. Ayrıca, önceki yıllarda telefonla gönderilen mesajlar üzerinden artan dolandırıcılıkların ardından ABD hükümetinin daha iyi soruşturma araçları geliştirdiğini belirterek, "Yetkililerin bu saldırının izini sürmesinin nispeten kolay olması gerektiğini" vurguladı.