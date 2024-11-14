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ABD'de İsrail'e Silah Satışını Engelleyen Tasarı Oylanacak

Senatör Bernie Sanders, İsrail'e silah satışını engelleyen tasarının gelecek hafta oylanacağını duyurdu.

Yayın Tarihi: 14.11.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 14.11.2024 12:15
ABD'de İsrail'e Silah Satışını Engelleyen Tasarı Oylanacak

Senatör Bernie Sanders, İsrail'e Silah Satışını Engelleyen Tasarıyı Duyurdu

ABD Senatörü Bernie Sanders, İsrail'e milyarlarca dolarlık silah satışının engellenmesine yönelik tasarının gelecek hafta Senato'da oylanacağını açıkladı. Sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, "Gelecek hafta, Senato'ya İsrail'e belirli saldırı silahlarının satışını engellemek için bir dizi Ortak Onaylamama Kararlarını (JRD) sunacağım." ifadelerine yer verdi.

Hükümete Yönelik Eleştiriler

Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hükümetinin Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına karşı "barbarca bir savaş" yürüttüğünü belirterek, ABD hukuku ile uluslararası hukukun ihlal edildiğine dikkat çekti. Tasarının oylanacağını belirten Sanders, öncelikle Gazze'deki savaşın neredeyse tamamen Amerikan silahlarıyla ve ABD vergi mükelleflerinin 18 milyar dolarıyla sürdüğüne vurgu yaptı.

İsrail'in Gazze Saldırıları ve Son Gelişmeler

7 Ekim 2023'te Hamas tarafından düzenlenen kapsamlı saldırının ardından İsrail, karşılık olarak Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 43 bin 712 Filistinlinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Bu rakamlar arasında yaklaşık 17 bin 210 çocuk ve 11 bin 742 kadın yer alıyor. Savaş sırasında sivil altyapının tahrip edildiği belirtilmektedir.

İşgal Altındaki Bölgelerdeki Durum

İsrail askerleri ve sivil halk arasında süregelen çatışmalar, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de devam etmektedir. 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana, İsrail güçleri ile yerleşimcilerin saldırısı sonucunda 167'si çocuk olmak üzere toplamda 780 Filistinli hayatını kaybetmiştir.

Sanders, Kongre'nin bu tür silah satışlarını engellemek için harekete geçmesi gerektiğinin altını çizdi ve ABD'nin Netanyahu hükümetine askeri yardım sağlamayı sürdürerek bu savaşta ortak olamayacağını vurguladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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