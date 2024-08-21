ABD'de İsrail Protestolarında Polis Müdahalesi

Chicago'daki Protestolar ve Polisin Müdahalesi

ABD'nin Chicago şehrinde devam eden Demokrat Parti Kongresi sırasında, Gazze'deki olaylara tepki göstermek amacıyla İsrail Konsolosluğu önünde toplanan gruba, polis sert müdahalelerde bulundu. Bu olaylar sırasında, AA kameramanı Mostafa Bassim de gözaltına alınma tehlikesi yaşadı.

Gözaltı Tehditi ve Polis Agresyonu

Salı akşamı gerçekleşen ve yüzlerce kişinin katıldığı gösteride, polisin hem demonstrasyonculara hem de basın mensuplarına yönelik sert tutum sergilemesi dikkat çekti. Sinna Nasseri, Olga Federova ve ismi belirsiz bir başka gazetecinin gözaltına alındığı anları görüntülemeye çalışan Bassim, polisin müdahalesiyle karşılaştı.

Bassim'in Yaşadığı Zorluklar

Olay sırasında Bassim, "Basın mensubuyum" diyerek gözaltına alınmaktan kurtuldu. Yaşadıklarını aktaran Bassim, "Dün akşam İsrail Konsolosluğu önündeki gösteriyi takip ediyorduk. Polisle göstericiler arasında gergin anlar yaşandı. Binlerce polis vardı ve başlangıçta basın mensuplarını bölgeden uzaklaştırmak istediler. Ancak gidecek bir yer yoktu," şeklinde konuştu.

Protestolar Devam Ediyor

Chicago'daki protestolar, polisin bölgedeki güvenlik önlemlerini arttırmasıyla birlikte devam etti. Göstericilere karşı sert tutum sergileyen polis, bazı kişileri yerlerde sürükleyip, toplamda üç basın mensubunu gözaltına aldı. Bu anlar, sosyal medyada büyük tepki topladı.

Protestoların temel amacı, ABD'nin İsrail'e olan desteğini sorgulamak ve bölgede barış çağrısında bulunmaktı.