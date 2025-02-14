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ABD'de Kar Fırtınası 100'den Fazla Aracın Karıştığı Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Oregon'da gerçekleşen zincirleme kazada 100'den fazla araç etkilendi, yollar kapandı ve bazıları araçlarında sıkıştı.

Yayın Tarihi: 14.02.2025 11:36
Güncelleme Tarihi: 14.02.2025 11:36
ABD'de Kar Fırtınası 100'den Fazla Aracın Karıştığı Zincirleme Kazaya Neden Oldu

Oregon'da Kar Fırtınası Zincirleme Kazaya Yol Açtı

ABD'de etkili olan kar fırtınası, Oregon eyaletinde Multnomah Şelalesi yakınındaki Westbound I-84 kara yolunda büyük bir zincirleme trafik kazasısına sebep oldu. Kazaya, 100'den fazla araç karıştığı bildirildi.

Kaza Detayları ve Müdahale

Yerel basında yer alan haberlere göre, kar fırtınası görüş mesafesini azaltırken yolları da kaygan hale getirdi. Multnomah İlçe Şerif Ofisi tarafından yapılan açıklamada, "Batı yönlü I-84 çoklu araç kazası nedeniyle kapalı. Çarpışma alanında onlarca araç ve birkaç kaza yeri var. İnsanların araçlarının içinde sıkıştıklarına dair raporlar var," ifadesine yer verildi.

Kaza esnasında bir SUV aracın alev aldığı belirtilirken, olay yerine ulaşan müdahale ekiplerinin araçların durumunu kontrol ettiği kaydedildi.

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