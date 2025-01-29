ABD'de Kış Yağışlarının Gecikmesi Orman Yangınlarını Tetikliyor

Rekor Kış Kuraklığı Yangınları Tetikliyor

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Orman Fakültesi Toprak İlmi ve Ekoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Doğanay Tolunay, kış yağışlarının gecikmesi ve iklim değişikliğinin, ABD'deki orman yangınlarını nasıl etkilediğini değerlendirdi. Yangınların başlıca sebebinin insan faktörü olduğunu belirten Tolunay, sıcak ve kurak geçen kışların yangınların şiddetini artırdığını ifade etti.

Yangınlar Los Angeles'ta Devam Ediyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin California eyaletine bağlı Los Angeles kentinde, 7 Ocak'ta başlayan yangınlara müdahale devam ediyor. California Üniversitesi (UCLA) tarafından yayımlanan bir çalışmaya göre, 2022-2024 yıllarındaki bitki örtüsü birikimi ve sonbahar yağışlarının mevsim normallerinin altında kalması, yangınları tetikleyen faktörler arasında yer alıyor.

Mevsim Normallerinin Altındaki Yağışlar

Los Angeles'ta bu yıl Ekim sonu itibarıyla başlayan yağış sezonunda, geçen nisan ayından bu yana düzenli bir yağış görülmedi. 1877-2023 yılları arasında Los Angeles şehir merkezi istasyonundaki yağış ortalaması 142,24 mm iken, 2024 yılı itibarıyla bu rakam yalnızca 7,36 mm olarak kaydedildi.

İnsan Kaynaklı Yangınların Zararları

Prof. Dr. Tolunay, yangınların yaklaşık %90'ının insan kaynaklı olduğunu belirtti. İklim değişikliğinin, hem yıldırımlar aracılığıyla direkt yangınlara yol açtığını hem de insan kaynaklı yangınları daha geniş alanlara yayma etkisine sahip olduğunu vurgulayarak, dünya genelindeki yangınların çoğunun kurak ve sıcak şartlarda başladığını ifade etti.

Yeni Yangın Rejimi ve İklim Değişikliği

İklim değişikliği, yangınların daha şiddetli hale gelmesine neden oluyor. Tolunay, potansiyel yangın havasının (30-30-30) oluştuğunda yangınların hızlı bir şekilde büyüdüğünü belirtti. Ayrıca, sıcaklık yükseldiğinde ve rüzgar hızlandığında, yangın tehlikesinin artacağına dikkat çekti.

Yangınlarla Mücadele Stratejileri

Yangın riskini azaltmak için, yangın öncesinde çıkış nedenlerinin analiz edilmesi ve tedbirlerin hayata geçirilmesi gerektiğini söyleyen Tolunay, "Artık yangın mevsimi yok, yangın yılı var" ifadesini kullandı. Türkiye'nin de, Ege ve Akdeniz bölgelerinde benzer risklerle karşı karşıya olduğunu belirten Tolunay, binalarda yangına dayanıklı malzemelerin kullanılmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini vurguladı.