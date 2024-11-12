ABD'de Kısa Vadeli Enflasyon Beklentisi 4 Yılın Düşüğünde

ABD'de Tüketicilerin Enflasyon Beklentisinde Düşüş

ABD'de tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentisi, ekim ayında %2,9'a gerileyerek dört yılın en düşük seviyesini kaydetti. Bu konuya ilişkin sonuçlar, ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi tarafından yayımlanan Tüketici Beklentileri Anketi ile gözler önüne serildi.

Medyan Enflasyon Beklentileri Düşüşte

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçları, gelecek 12 ayı kapsayan medyan enflasyon beklentisinin %2,9 seviyesine inerek 0,1 puan düştüğünü gösteriyor. Böylelikle, bu oran Ekim 2020'den bu yana en düşük seviyede kaydedildi.

Üç Yıl ve Beş Yılda Düşüş Eğilimi

Gelecek 3 yıllık medyan enflasyon beklentisi ise aynı dönemde 0,2 puan azalarak %2,5 olarak belirlendi. Ülkede 5 yıllık medyan enflasyon beklentisi de %2,8 seviyesine gerileyerek 0,1 puan azalmış durumda.

Hane Halkı Harcamaları ve Gelir Beklentileri Değişmedi

Bu dönemde, hane halkı harcamalarındaki artışa ilişkin beklenti değişiklik göstermeyerek %4,9 seviyesinde kalırken, gelir artışı beklentisi de %3 olarak sabit kaldı.

Maliyet Artış Beklentileri

Öne çıkan maliyet artış beklentileri ise şu şekilde kaydedildi: Benzin için %3,2, gıda için %4,3, üniversite eğitimi için %5,7 ve kira için %5,9 seviyesine indi. Ayrıca, sağlık bakımı için maliyet artış beklentisi %5,8'e düşerek Ocak 2020'den bu yana en düşük seviye kaydedildi.

Ekim Ayı Enflasyonu Bekleniyor

ABD'de ekim ayı enflasyonu, yarın açıklanacak. Eylülde, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) aylık bazda %0,2, yıllık bazda ise %2,4 ile beklentilerin üzerinde artış göstermişti. Piyasa beklentileri, çarşamba günü açıklanacak ekim ayı enflasyonu için aylık bazda %0,2 ve yıllık bazda %2,6 olması yönünde.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.