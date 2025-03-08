ABD'de Kızamık Salgını Yayılıyor: 222 Vaka ve 2 Ölüm

ABD'de 12 eyalette kızamık vakaları 222'ye ulaştı, salgın nedeniyle 2 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 08.03.2025 21:13
Güncelleme Tarihi: 08.03.2025 21:13
ABD'de Kızamık Salgını Yayılıyor: 222 Vaka ve 2 Ölüm

ABD'de Kızamık Salgını 12 Eyalete Yayılmaya Devam Ediyor

ABD genelinde, özellikle Texas ve New Mexico eyaletlerinde etkili olan kızamık salgını, son haftalarda hızla yayılarak toplam 12 eyalete ulaştı. Ülkede tespit edilen toplam kızamık vaka sayısı ise 222 olarak kaydedildi.

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), yaptığı açıklamada salgınla ilgili detayları paylaştı. CDC'nin resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Texas ve New Mexico dışında, Alaska, California, Florida, Georgia, Kentucky, New Jersey, New York, Pensilvanya, Rhode Island ve Washington eyaletlerinde de kızamık vakalarına rastlandığı belirtildi.

Vaka Sayıları ve Hayat Kaybı

7 Mart itibarıyla Texas, 198 vaka ile en fazla vaka sayısına sahip eyalet olurken, New Mexico 10 vakayla ikinci sırada yer alıyor. CDC, Texas'ta bir çocuğun ve New Mexico'da bir yetişkinin kızamık nedeniyle hayatını kaybettiğini duyurarak, salgının yayılmaya devam ettiğini ve gelecek günlerde vaka sayılarında artış olabileceği uyarısında bulundu.

Ayrıca, açıklamada, ilkbahar ve yaz seyahat sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kızamık hastalığının yayılmasının önlenmesinde kamu sağlığı görevlilerinin kritik rol oynadığı vurgulandı.

Sağlık Bakanı'ndan Açıklama

ABD Sağlık Bakanı Robert Kennedy, göreve geldikten sonra ilk kez yaptığı açıklamada, Başkan Donald Trump’ın düzenlediği kabine toplantısında ülkedeki kızamık salgını hakkında bilgi verdi. Texas'ta kızamık aşısı olmayan bir çocuğun hayatını kaybetmesi üzerine Kennedy, "Bu, olağan dışı bir durum değil, her yıl kızamık salgınları yaşıyoruz," şeklinde yanıt verdi.

Bakan Kennedy, 2000 yılından bu yana görülmeyen kızamıktan bir çocuğun ölümünü "olağan" olarak değerlendirerek, salgını "önemsiz" göstermeye çalışmakla eleştirildi.

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