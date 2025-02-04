ABD'de Köpek Dövüştürme Suçundan 475 Yıl Hapis Cezası

ABD'de Zalimlik Yargılandığı İçin 475 Yıl Ceza Aldı

ABD'nin Georgia eyaletinde bir kişi, köpek dövüştürme ve hayvanlara kötü muamele suçları nedeniyle 475 yıl hapis cezasına çarptırıldı. NBC News'ün bildirilerine göre, 57 yaşındaki Vincent Lemark Burrell, 2022 yılında el konulan 107 köpeğin de dahil olduğu çok sayıda hayvana kötü muamelede bulunmuştu.

Düşük Standartlarda Yaşayan Hayvanların Akibeti

Burrell, hayvanları saldırganlığı artırmak amacıyla kısa zincirlerle kütüklere bağlayarak istismar etti. Yetersiz beslenen ve barınağı olmayan 107 köpek, mülkünden el konulduğunda büyük bir tehlike altındaydı. Bu ceza, köpek dövüşleriyle bağlantılı suçlar kapsamında verilen en uzun hapis cezası olarak kaydedildi.

Bununla birlikte, Burrell hakkındaki suçlamaları tek başına reddettiği belirtildi. Alınan köpekler şu anda hayvan kurtarma merkezi'nde korunuyor ve yeni bir yaşam için bekliyorlar.