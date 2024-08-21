ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşte

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşmeye Devam Ediyor

Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde konut kredisi (mortgage) faiz oranlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,50 seviyesine gerileyerek, Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Mortgage Başvurularında Düşüş

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Ağustos ile sona eren haftaya ait verilere göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre yüzde 10,1 oranında azaldı. Bu dönemde konut satın almak için yapılan başvurular yüzde 5 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 15 geriledi.

Finansal Piyasalardaki İstikrar

Finansal piyasalarda yaşanan birkaç haftalık dalgalanmaların ardından mortgage faiz oranları ve başvurulardaki düşüş, MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan tarafından değerlendirildi. Kan, “Mortgage oranları ve başvurularında yaşanan istikrara kavuşma, faiz oranlarının düşüşüne sebep oldu” dedi.

Seçici Alıcılar

Kan ayrıca, konut satın alma başvurularındaki azalma ile ilgili olarak, “Artan envanter seviyelerine rağmen konut satışları yavaşladı. Daha düşük mortgage faizlerine rağmen, potansiyel alıcılar artık daha fazla seçenek olduğu için daha seçici olabilirler” ifadesini kullandı.