Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşte

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage faizleri 6,50 seviyesine indi, başvurular ise %10,1 azaldı. Detaylar içeriğimizde.

Yayın Tarihi: 21.08.2024 19:08
Güncelleme Tarihi: 21.08.2024 19:08
ABD'de Mortgage Faizleri Düşüşte

ABD'de Mortgage Faiz Oranları Düşmeye Devam Ediyor

Son günlerde Amerika Birleşik Devletleri'nde konut kredisi (mortgage) faiz oranlarında dikkat çekici bir düşüş yaşandı. 30 yıl vadeli mortgage için ortalama faiz oranı, yüzde 6,50 seviyesine gerileyerek, Mayıs 2023'ten bu yana en düşük seviyeyi gördü.

Mortgage Başvurularında Düşüş

Mortgage Bankalar Birliği (MBA), 16 Ağustos ile sona eren haftaya ait verilere göre, mortgage başvuruları bir önceki haftaya göre yüzde 10,1 oranında azaldı. Bu dönemde konut satın almak için yapılan başvurular yüzde 5 azalırken, yeniden finansman başvuruları yüzde 15 geriledi.

Finansal Piyasalardaki İstikrar

Finansal piyasalarda yaşanan birkaç haftalık dalgalanmaların ardından mortgage faiz oranları ve başvurulardaki düşüş, MBA Başkan Yardımcısı ve Yardımcı Başekonomisti Joel Kan tarafından değerlendirildi. Kan, “Mortgage oranları ve başvurularında yaşanan istikrara kavuşma, faiz oranlarının düşüşüne sebep oldu” dedi.

Seçici Alıcılar

Kan ayrıca, konut satın alma başvurularındaki azalma ile ilgili olarak, “Artan envanter seviyelerine rağmen konut satışları yavaşladı. Daha düşük mortgage faizlerine rağmen, potansiyel alıcılar artık daha fazla seçenek olduğu için daha seçici olabilirler” ifadesini kullandı.

İLGİLİ HABERLER

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı

Emeklilere Özel Banka Promosyonlarında Büyük Hareketlilik: Ödemeler 24 Bin TL'ye Kadar Çıktı! İşte Banka Banka Promosyon Rakamları

Ocak 2025'te Memur ve Emekli Maaşlarına Zam Beklentisi: Emekli ve Asgari Ücretliye Yüzde 20 Zam İddiası

PlayStation Plus Eylül 2024 Yeni Ücretsiz Oyunlar Belli Oldu! İşte Eklenecek İlk Oyunlar

ŞOK Market 21 Ağustos 2024 İndirim Kataloğu Yayımlandı: iPhone, klima, buzdolabı, ve televizyonlarda çok büyük indirim!

SDÜ, KPSS'siz İlköğretim Mezunu Personel Alım İlanı Az Önce Geldi: Canlı Model Başvuruları Başladı!

21 Ağustos 2024 Çarşamba günlük aşk, ilişki, iş ve para burç yorumları

Türkiye genelinde hastanelerde en az 39,500 TL maaş ile çalışacak personel alımı başladı: Tıkla başvur

Kızılay, KPSS'siz en az 32,450 TL maaş ile 8 iş kolunda personel alım ilanını az önce paylaştı: Hemşire, saha çalışanı, temizlik görevlisi...

Türkiye’de Fırtına Gibi Esecek! Uygun Fiyatlı Elektrikli SUV Satışa Çıkıyor

PTT, 39 bin TL maaş ile 10 bin personel alım şartları, tarihleri ve detayları

Bekçi alımı yapılacak iller listesi Eylül 2024 EGM açıklaması! 28 ilde 39 bin TL maaş ile bekçi alımı başlıyor

Bim 21 Ağustos 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu: Çekme Karavan ve Yataklarda Büyük İndirimler!